I když Pardubice před týdnem nehrály, zůstaly na sedmém místě. Jejich dnešní soupeř se nachází na jedné ze tří sestupových pozic. V zimní pauze SFC přivedl několik posil s cílem zvrátit nepříznivý vývoj sezony.

„Opava má dobré mužstvo, což ukázala nedávno i proti Jablonci, hrála velmi dobře,“ uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Z týmu soupeře přišel před třemi lety do Pardubic obránce Tomáš Čelůstka, ale za tu dobu se kádr hodně proměnil. „Momentálně je ústřední postavou útočník Smola a také záložníci Nešický s Hellebrandem. Skutečnost, že je Opava dole, nás nesmí ukolébat. Musíme být maximálně koncentrovaní,“ prohlásil Čelůstka.

Pardubice minulý víkend jen trénovaly. Poslední soutěžní zápas odehrály koncem února v Liberci, kde prohrály 1:4. „Máme to v paměti, ale za těch čtrnáct dnů se tady vyčistil vzduch. Je to ponaučení, jedeme dál,“ uvedl kouč Krejčí.

Dnes v Opavě bude chybět Michal Surzyn, který nasbíral čtyři žluté karty. Do hry se naopak může vrátit uzdravený Filip Čihák. "Chceme bodovat naplno. S tím do Opavy pojedeme a uděláme pro to maximum," dodal ještě Čelůstka.

Povzbuzení přišlo v týdnu i z jednání pardubického zastupitelstva, které schválilo pokračování v procesu rekonstrukce Letního stadionu. „Pozitivní zpráva vás může vždy namotivovat k lepšímu výkonu a toto téma je zásadní, jak pro hráče, tak lidi v klubu,“ řekl Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.