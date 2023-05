OHLASY/ Ach ta produktivita… Větší aktivita, držení míče, obrovská převaha v rohových kopech, ale nic z toho nepomohlo svěřencům trenéra Kováče v tom, aby z prvního záchranářského souboje nadstavbové části FORTUNA:LIGY brali nějaký ten bod. Pardubice sice měly obrovský tlak, ale ten nedokázaly přeměnit ve vstření branky a po jediné trefě Daniela Trubače tak slavili nejtěsnější možné vítězství domácí Skláři.

Diváci na fotbale Teplice - Pardubice | Video: Deník/František Bílek

FK Teplice - FK Pardubice 1:0 (1:0)

Branky: 15. Trubač (Jukl). ŽK: 5:1. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Leška. Diváci: 3263. FK Teplice: Mucha – Hora, Chaloupek, Mičević – Hyčka (56. Sy, 70. Urbanec), Mareček, Jukl, Trubač (C), Hybš – Gning (70. Núr), Fila (80. Žák). FK Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Vacek (53. Darmovzal) – Sychra (75. Huf), Hlavatý, Janošek, Pikul (81. Krobot) – Černý (C).

Jediná a tím pádem i rozhodující branka zápasu padla už v 15. minutě. Aut domácích obrana Pardubic odvrátila s asistencí Jukla jen před vápno, kde míč pravačkou napálil k tyči Trubač. Na jeho tvrdou a umístěnou střelu gólman Nita reagovat nedokázal.

Pardubičtí poté zatlačili domácí na jeho vlastní polovinu, ale jejich šance zlikvidoval jistý Grigarův náhradník Mucha. Především stojí za zmínku šance Janoška, který po přiklepnutí míče pálil vysoko nad a také hlavičkové pokusy Hranáče s Vackem, které taktéž mířili jen do bannerů vedle brány domácího celku.

Do druhé půle vstoupili výrazně aktivněji Pardubičtí a tlačili se za vyrovnáním. Jejich šance však buď končily na připraveném Muchovi či obraně, která je s přehledem odklízela. Střeleckou potenci mohl protrhnout Janošek, který v 58. minutě zamířil do tyče. Míč si však po odrazu od konstrukce vzal do rukou strážce teplické svatyně.

Závěr zápasu zvládly taktéž lépe Teplice. Kováčova družina byla téměř posledních 20 minut na míči, ale Mucha mohl zůstat klidný. Hosté již byli v křeči a do příležitostí se téměř nedostávali. Naopak mohli ještě Skláři udeřit, ale Nita střelu Hory lapil.

Ve skupině o záchranu si Severočeši polepšili - na barážovou pozici mají nyní náskok čtyř bodů, na poslední Zlín zvýšili odstup už na osm bodů. Pardubičtí zůstávají předposlední, od Zlína je ale dělí už jen bod.

Byť Pardubice hrály téměř celé utkání v tlaku, tak vytěžit z toho větší šanci se jim nepodařilo.

"Bohužel jsme se do žádné výraznější šance nedostali. Myslím si, že musíme hru více zjednodušit a také přidat na agresivitě v tom zakončení," uvědomuje si Dominik Janošek.

Svěřenci trenéra Kováče měli možnost skórovat i z jedenácti rohů. Byť hlavičkové souboje vyhrávali, tak míč mezi tři tyče nemířil.

"My se k tomu zakončení třeba i dostaneme, ale bohužel bránu netrefíme. Myslím si však, že tentokrát proti nám stálo i štěstí," říká jeden z tahounů Pardubic v jarní části.

Asi největší příležitost měl právě Dominik Janošek, když mířil do tyče brány domácích: "Mrzí mě to. Trefil jsem to dobře, ale je škoda, že se to o nějaký drn neodrazilo do brány a ne do ruky Muchy."

Pardubice nyní mají na poslední Zlín náskok pouhého bodu a v příštím kole čeká na družinu Radoslava Kováče další těžký soupeř a to Zbrojovka Brno.

"S Brnem to bude téměř identické utkání, které bude především o osobních soubojích. Musíme to urvat. Náš jediný cíl je nebýt poslední. Musíme zabrat a makat dál," burcuje své spoluhráče Dominik Janošek.

Jak hodnotil utkání trenér Radoslav Kováč?

„Odehráli jsme dobrý zápas. Nedali jsme ale gól. Naším největším problémem je, že nikdy nejdeme do vedení. Je pravdou, že vyjma posledních třiceti metrů jim nemám co vytknout,“ chválil své „hochy“ pardubický kouč. Na Kováčovu družinu se kvůli hubené prohře dotáhl Zlín na rozdíl jednoho bodu. Příští týden musí tak Pardubice bodovat na hřišti brněnské Zbrojovky. „Máme čtyři zápasy a my se jenom soustředíme na baráž. Tu musíme za každou cenu urvat. Tady jsme prohrát neměli, ale takový fotbal někdy je. Věříme, že když tam opět necháme srdce, tak se nám to vrátí. Přidáme na důrazu v zakončení,“ dodává trenér Radoslav Kováč.