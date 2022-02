Poslední "rozkaz" ale dostal z Deníku. Zapojit se do celorepublikové ankety, která zahrnovala tři otázky.

Ve FORTUNA:LIZE má tedy nejblíž k Pardubicím (i geograficky). „Na jaře se v tabulce posunou do klidnějších vod,“ je přesvědčen.

Kdo získá titul?

1. Aspiranti na titul jsou tři: Slavia, Sparta a Plzeň. Mým tajným koněm je Slovácko, se kterým udělal Svěďa (Martin Svědík) hodně velký pokrok. Na hře je znát jeho rukopis. Víc jsem čekal od Mladé Boleslavi, která před sezonou výrazně posílila, ale asi si to musí nejdřív sednout, aby to fungovalo. Ale i tak můj favorit na titul je Slavia, protože umí hrát těžké zápasy a má zkušený kádr.

2. Co čekáte od Pardubic?

Pardubice si prožily těžký podzim. Říká se, že druhý rok po postupu je nejtěžší a tady se to ukázalo. Musím ale říct, že ve spoustě zápasů se proti nim odvrátilo i štěstí. Herně to mělo svoji kvalitu, ale přišly hloupé chyby a bylo po zápase. Teď si myslím, že dobře doplnily kádr, hlavně Vacek jim hodně pomůže. A posunou se v tabulce do klidnějších vod, kam mimochodem patří. Co se mi na Pardubicích líbí, že chtějí za každou cenu hrát fotbal. Tuto filozofii jim Jirka Krejčí pořád tluče do hlavy. Znám ho jako spoluhráče a vždycky to byla hračička.

3. Kdo sestoupí?

Osobně si myslím, že sestoupí Teplice. Karviná sice posílila, ale to asi nebude stačit víc než na baráž. Dalšího do baráže bych tipoval Zlín. Ve druhé lize je jasným postupujícím Brno. O dvě barážová místa si to dají asi Vlašim a Líšeň. I když bych tam moc rad viděl Opavu (úsměv), ale ta na to tento rok asi mít nebude.