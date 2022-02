- exligový hráč SFC Opava

- dlouholetý pilíř zálohy v FK Pardubice

- v současnosti působící v MFK Chrudim hrající F:NL

Jan Reznicek v dresu FK PardubicZdroj: klub

1. Co jste říkal výsledkům úvodního jarního kola?

Jednoznačně pro mě největší překvapení, jako pro všechny, je vítězství Karviné, která předvedla urputný výkon a odvezla si z Edenu tři body. U Sparty jsem čekal, že to bude mít těžké. Budějovice pod trenérem Horejšem předvádí dobré výkony a na Spartu umí, což dokázali už v předešlých střetnutích. Ostatní výsledky moc nepřekvapily až možná na Baník. Ten sehrál diváckému oku lahodící zápas s Mladou Boleslaví.

2. Kdo podle vás získá titul, kdo sestoupí a koho čeká baráž?

Těžká otázka. Přál bych titul Spartě, ale uvidíme jak to dopadne. Jako kandidát na sestup se zatím nejvíc ukazuje Karviná, ale myslím si, že by mohli ještě donutit spadnout Teplice. Baráž se za mě bude skládat z Teplic, Karvine a nejspíš Zlín. Snad ne Pardubice.

3. Jak si na jaře povedou Hradec a Pardubice?

U Hradce čekám podobné výsledky jako na podzim a uhrají si klidný střed tabulky. Pardubice to budou mít těžké, bude to boj, ale doufám že se vyhnou barážovým příčkám.

Michal Radouš

- dlouholetý kapitán MFK Chrudim, kde odehrál mnoho zápasu ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži

- v současnosti hraje za TJ Horní Bradlo třetí třídu okresu

Michal Radouš, bývalý kapitán MFK ChrudimZdroj: Karel Dvořák

Samozřejmě trochu zklamání z menšího počtu vstřelených branek, ale už zbývá jen třetina zápasů základní části a týmy si budou vážit každého bodu. Jasně největší překvapení kola je výhra Karviné v Edenu.

Po podzimu bych řekl, že to určitě bude Slavie. Ovšem teď se ukáže jak si dovede poradit s odchodem klíčových hráčů či je případně ještě nahradí. Doufám, že to bude dramatické až do konce nadstavbové části, ale očekávám že titul získá Slavie. Myslím si, že sestoupí Karviná, na baráž je tam momentálně 5 aspirantů, může to být kdokoliv z nich.

Doufám, že se jim bude dařit a vyhnou se ohroženým pozicím. Byla by škoda je vidět v nižší soutěži, když už se dočkali stavění nových moderních stadiónů.