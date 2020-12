Ani hráči na trávníku nejprve netušili, co se přesně u videa řeší. Kvůli ofsajdu branka neplatila, Pardubičtí pak nevyužili další velké příležitosti. "Myslím, že jsme zahráli dobrý zápas, chyběly tomu góly," konstatoval po utkání pardubický fotbalista Michal Surzyn.

Vstřelil jste gól na Spartě, který neplatil. Střela sedla ideálně, jak měla?

Táhli jsme útok po levé straně, Čelda potom odcentroval. Já jsem to zavíral a mířil na zadní tyčku, přesně tam to padlo. Gólman si na to sáhl, ale už to nedokázal vyrazit. Potom do toho zasáhl VAR, gól neplatil.

Co jste si říkal v momentě, kdy se čekalo na rozhodnutí VARu?

Vůbec jsem nevěděl, co se u videa přezkoumává. Pak říkali, že Ewerton asi stál v ofsajdu, když se zapojil do útoku. Moc jsem tomu nevěřil, ale nakonec to nedopadlo.

Věděli jste vůbec, proč gól neplatil?

Rozhodčí něco říkal, ale já jsem to neslyšel. Nevěděli jsme přesně, co se řeší.

Mrzí takový výsledek, hlavně kvůli neproměněným šancím, které jste si vytvořili?

Mrzí to hodně, hlavně ve druhé půli jsme měli asi tři gólovky. Nita to pochytal Čelůstkovi i Ewertonovi, vlastně z malého vápna. Sparta měla ve druhé půli snad jednu pořádnou šanci, pak dala gól z rohu, to je velká škoda. Myslím, že jsme zahráli dobrý zápas, chyběly tomu góly.

Jaký máte tedy celkový dojem ze hry, kterou jste na Letné předvedli?

Myslím, že dojem může být i pozitivní, ale chybí nám góly. Produktivita je nízká, šance si vytváříme, ale góly tam nepadají. To je škoda.