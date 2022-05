Bohemians - Pardubice 0:1

Fakta - branka: 8. Hranáč. Rozhodčí: Černý – Antoníček, Leška. Žluté karty: Vondra, Köstl – Solil. Diváci: 3955. Poločas: 0:1. Sestavy - Bohemians Praha 1905: Valeš – M. Dostál (80. Bartek), Křapka, Bederka (46. Köstl), Vondra – Jindřišek – Vaníček (56. Beran), Květ (66. Kovařík), D. Mareček (46. Puškáč), Hronek – Chramosta. FK Pardubice: Markovič – Kostka, Hranáč, Čihák, Čelůstka – Jeřábek – Lupač, Červ (83. Pojezný), Solil (50. Jak. Rezek), Patrák (67. D. Mareš) – Černý (67. Huf).



Hostující tým se musel obejít také v tomto utkání bez zraněného Cadua a rovněž Vacka, kterému nedovolil nastoupit dodatek ve smlouvě o zákazu startu proti týmu, ve kterém naposledy působil.

Defenzivní šachy s touhou ubetonovat bod? Tak na to zapomeňte! Byť se hraje o záchranu, utkání mělo svižný úvod. Po půlminutě od výkopu se domácí propracovali k autovému vhazování. Hronek poslal dlouhý míč do šestnáctky a Chramosta málem otevřel skóre. Jeho střelu stačila pardubická obrana vytěsnit na rohový kop. Udeřilo však na druhé straně. Křapka vyrobil zbytečný roh, ke kterému se postavil Čelůstka. Nadýchal centr do vápna, Hranáč se vyhranil ve výškovém souboji a nechytatelnou hlavičkou umístil míč k tyči. Zaznamenal tak první branku v dresu Pardubic. Klokani mohli odpovědět na konci první čtvrthodiny. Vaníček se uvolnil na straně, odcentroval míč na Květa, jehož střelu z jedničku Markovič vyrazil do bezpečí. Potom přišly chvíle hostujícího Patráka. Nejdříve mu adresoval přihrávku na malé „mlíko“ Lupač, ale obránce mu nedal klid na zakončení. Spornou situaci ještě zkontroloval VAR. Host z pražské Sparty pokračoval v touze napodobit kolegu Hranáče. V obou aspektech. Po jednom z brejků se propracoval k centru Kostky, ale Valeš výtečným zákrokem zachránil svůj tým od druhé pohromy. V závěru první půle domácí vystupňovali aktivitu, ale v nastavení Markovič vyrazil Křapkovu hlavičku.

Bohemians pokračovali v tlaku i po změně stran. Jejich hru rozhýbal Beran, který se na podzim neprosadil právě v pardubickém kádru. Po hodině hry měl šanci na vyrovnání Květ, ovšem Markovič byl u tyče včas. Vzápětí Hronek rozehrál dlouhý aut do hostujícího velkého čtverce a Chramostu naštěstí pro své mužstvo otravoval v malém čtverci Hranáč. Deset minut před koncem Beranova nabídka vzduchem přiletěla na hlavu Křapky, zády k bráně mířil nad. V 85. minutě vypálil z úhlu Chramosta, Markovič znovu tým podržel, navíc mu zlikvidoval dorážku. Hosté si koledovali. Vzápětí jejich hrdina zkrotil i střílený centr Kovaříka. V první minutě nastavení Chramosta neprocpal míč do sítě přes Markovičem ucpaný prostor. Pardubice nevěděly, kde jim hlava stojí. Poslední šanci Bohemky symbolicky ukryl Markovič v náruči.