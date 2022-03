"Rozhodčí nastavil 11 minut, museli jsme to akceptovat. Víc k tomu neřeknu, nechci dělat emoce. Mrzí nás to, byli jsme blízko. Vyrovnávací gól? Nebyl roh, po kterém jsme inkasovali. Ostatní výtky si nechám pro hráče," řekl v emocích jablonecký trenér Petr Rada, který zápas tradičně hodně prožíval.

V souboji se Spartou rozhodčí nastavil neuvěřitelných jedenáct minut!

Jablonec předvedl heroický výkon. Pět tisíc diváků na Letné opět dráždil po vedoucí trefě Tomáš Malinský, hrdinou večera ale byl vedle autora rozhodující trefy Adama Hložka domácí forvard Tomáš Čvančara, 21letý autor dvou gólů, jenž v zimě přestoupil ze severočeského klubu právě do Metropole. Hostům se navíc zranil zkušený středopolař Václav Pilař. Má potíže s kotníkem.

Sparta postoupila v 27. ročníku Českého poháru podvanácté do finále, bude útočit na osmou trofej. "Máme na sobě nějakou deku, ale jsem rád, že jsme to nevzdali, ukázali sportovního ducha. Prohrávali jsme dlouho 2:3, kvůli videu se jedenáct minut nastavovalo a nakonec jsme to otočili," uvedl očividně spokojený sparťanský záložník Ladislav Krejčí mladší.

Do zápasu původně neměl nastoupit jablonecký David Štěpánek, ale nakonec na stoperu zaskočil místo zraněného Vojtěcha Kubisty. "Byla tam videa, spousta různých situací, ale je škoda, že jsme to nedotáhli," litoval zklamaný Štěpánek a připustil, že v extrémně dlouhém utkání možná docházely i síly.

"Neskutečně jsme si to zkomplikovali a vítězství to bylo vydřené, protože jsme Jablonec nechali otočit a inkasovali jsme po naší standardce. Už jsme se viděli z kola ven, ale dostali jsme se do prodloužení a v něm se ukázala šíře našeho kádru. Výhry si opravdu moc cením," řekl trenér Petr Rada.

Mol cup, semifinále:

AC Sparta Praha : FK Jablonec 4:3 (1:1)

Branky: 45. Čvančara, 47. L. Krejčí ml., 90. Čvančara, 92. Hložek – 35. Malínský, 50. Kratochvíl, 57. Štěpánek. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Hájek - Hrubeš (video). ŽK: Wiesner, Ladislav Krejčí II, Čvančara, Souček, Heča - Malínský, Martinec, Kratochvíl, Černák. Diváci: 4986.

Sparta Praha: Heča – Wiesner, Vitík, Hancko, L. Krejčí st. (77. Minčev) – Sáček (66. Höjer), L. Krejčí ml. – Pešek (66. Haraslín), Dočkal (102. Pavelka), Hložek – Čvančara (109. Souček). Trenér: Pavel Vrba.

Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, Štěpánek, Zelený – Hübschman (106. Nykrín) – Malinský (85. Smejkal), Kratochvíl, Houška (96. Ikaunieks), Pilař (70. Černák) – Silný (90+6. Považanec).

Trenér : Petr Rada.