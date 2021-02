"Mám velkou radost, že jsme zápas zvládli. Myslím, že jsme byli hladovější a šli si pro vítězství. Sice jsme si to na konci zkomplikovali, ale zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Jan Jeřábek, fotbalista FK Pardubice.

Kam svou první ligovou trefu řadíte?

Čekal jsem na to pár zápasů, lidi už se mě na to ptali. Jsem rád, že gól přišel, i když jsem ho ani neviděl. Vedli jsme pak 1:0, dost nám to pomohlo. Ten gól bych chtěl věnovat svému dědovi, který nás bohužel opustil.

Mířil jste při gólové hlavičce na branku, nebo mělo jít o prodloužení míče?

Bylo to prodloužení. Máme určené, kdo kam má chodit, ale skončilo to nejlépe, jak mohlo.

Překvapilo vás, že jste Baník dokázali přehrávat?

V týdnu jsme se na ně chystali. Viděli jsme jejich zápasy a připravovali jsme se na to. Museli jsme se vyrovnat v bojovnosti a ve sbírání druhých míčů. Tím jsme se dostali víc do hry a dokázali Baník přehrávat.

Čekali jste, že se dokážete Baník zaskočit i z rohových kopů, po nichž jste dvakrát skórovali?

To jsem úplně nepředpokládal. Mají tam vysoké hráče a dobré hlavičkáře. Ani se nám poslední dobou standardky nedařily, tak je skvělé, že jsme se tam prosadili. Už jsme si to říkali na tréninku, že bychom mohli něco proměnit.

Jak nepříjemné byly poslední minuty zápasu, kdy jste hájili náskok?

Bylo to hodně hektické, hosté tam ještě nastoupali ve všech hráčích dopředu. Naštěstí pro nás poslední dvě standardky nerozehráli dobře, jednu nám odevzdali a druhou nás poslali do brejku. Měli velkou sílu ve vzduchu, tak jsem byl rád, že rozhodčí pískl konec.

Co jste říkal na výkon brankáře Jana Laštůvky, který Baník několikrát podržel?

Je to hodně zkušený gólman. Myslím, že jim výrazně pomohl nejen proti nám, ale i v předchozím utkání, kdy chytil penaltu. Je to jejich persona.

Dva spoluhráči museli opustit hřiště na nosítkách. Byl to tvrdý zápas?

Spíše to vyplynulo ze zápasu. Cadu si špatně došlápl, u něj to bude dobré. U Čihyho (Filipa Čiháka) jsem neměl dobrý pocit, když jsem ho viděl na zemi. Šel jsem pak stranou, protože trošku chrčel, nebyl to dobrý pohled. Naštěstí už přišly dobré zprávy z nemocnice. Jsme rádi, že bude v pohodě.