Pardubice - Zlín 1:1

Fakta - branky: 39. Patrák – 75. Simerský. Rozhodčí: Zelinka – Mokrusch, Kotalík. ŽK: Hrubý, Cedidla, Jawo, Vukadinovič (Zlín). Diváci: 605. Poločas: 1:0. FK Pardubice: Markovič – Kostka, Čihák, Pojezný, Čelůstka – Jeřábek (82. Toml) – Patrák (67. D. Mareš), Vacek, Solil, Lupač (58. Cadu) – Černý (82. Huf). FC Fastav Zlín: Rakovan – Procházka, Simerský, Vraštil, Cedidla – Conde – Janetzký (63. Jawo), R. Hrubý (90+3. Chwaszcz) – Čanturišvili (76. Fillo), Fantiš (63. Vukadinović), Y. Dramé (63. Reiter).

Karty před utkáním byly rozdány zcela jasně. Zatímco Zlínu stačil k přímé záchraně bod, Pardubice musely k definitivě získat tři.

Hosté zvolili taktiku zbytečně se nikam nehnat. Nicméně, když vyrazili na zteč, stálo to za to. Jako v případě Dramého, který pláchl Čelůstkovi. Našel ve vápně Fantiše, a ten osamocen hlavičkoval nad. Pardubičtí dali o sobě vědět ve 23. minutě. Po rohu pálil z dálky Kostka. Míč se přes Jeřábka dostal k Černému, které ho však Rakovan vychytal. Domácí udeřili ještě do poločasu. Jeřábek nasadil jesle Čanturišvilimu a Patrák prostřelil gólmana.

Po změně stran se role celkem logicky otočily. Dopředu se tlačili Ševci a naopak jejich soupeř se soustředil především na bránění.

Nejdříve provětral rukavice gólmana Dramé. Po hodině hry doputoval dlouhý míč k Čanturišvilimu, kterému zmenšil Markovič střelecký úhel. Domácí byli za pasivitu potrestáni. Procházka poslal míč do vápna a Simerského hlavička zapadla k tyči. S domácími mohlo být ještě hůř, ale nebezpečí po špatném Markovičově výběhnutí před Reiterem uhasil Červ. Zlín se remízou zachránil, Pardubice musí bodovat v barážových Teplicích.