Správná povaha. Ta je velmi důležitá při výběru nejlepšího kapitána. V mládí si volí trenéři, v dospělosti většinou rozhoduje kabina. Ve fotbale je hned několik druhů kapitánů. Někteří jsou hodně emotivní, ti dokážou vyhecovat tým svými proslovy, prostoji k rozhodčímu či prostě sebevědomím výkonem i výrazem. Druhá skupina je neméně častá, a to takzvaní ti hodní. Jsou to většinou hráči, kteří se tolik neprojevují, ale když už něco řeknou, tak to každý uposlechne. Tým za nimi jde, protože působí suverénně na hřišti a většinou hrají s naprostým klidem, který uspokojuje všechny spoluhráče. To je případ i nového pardubického kapitána…

"V kabině si v klidu povíme s klukama co a jak. Navážeme na to v kruhu na hřišti. Nejsem žádný exhibicionista, který se rád poslouchá. Kolikrát stačí říct tři věty. Máme inteligentní kluky a super kabinu, takže žádné delší proslovy nejsou potřeba," říká pro Deník Pavel Černý, útočník a nový pardubický kapitán.

Pavel Černý, nový kapitán FK Pardubice, jak vám to zní? Je to pro vás osobní satisfakce po odkopnutí z Hradce Králové?

(pousměje se) Neberu to jako žádnou satisfakci. Mohu být jen rád, že si mě tým zvolil. Teď se mu důvěru budu snažit vracet na hřišti. Nicméně snažím se být na hřišti i v kabině vůdčí osobností, i když nemám pásku.

Na jak dlouhou dobu jste zvolen, respektive jedná se jen o záskok za Jana Jeřábka?

Určitě je to jen záskok za zraněného Honzu. Jakmile se vrátí na hřiště, tak on je jasnou jedničkou. Pásku mu s radostí vrátím. Jo a klidně mu ji navléknu na ruku, protože on si to zaslouží.

Nejsem exhibicionista

Pro vás není tato role kapitána novinkou. Pásku jste si navlékal už v Hradci.

Tam jsem ke kapitánování přičichl poprvé. Na druhou stranu jsem po céčku nikdy extra netoužil. S touto funkcí jsou totiž spojena jednání s vedením klubu a další věci okolo. Jako tiskovky. Nejsem ten typ, který by vyhledával mediální zájem.

Berete to jako nutné zlo?

To zase ne. Přeci jenom dělat kapitána je čest. Nepovede se to jen tak někomu. Ale, že bych to vyhledával, nebo si za tím mermomocí šel, tak to už vůbec.

V Pardubicích momentálně není v kádru staršího a zároveň patriočtějšího fotbalisty. Čekal jste to?

Je pravda, že jsem v Pardubicích zůstal s Jeřábem sám. Káru spolu táhneme šestým rokem. Takže jsem to čekal. Trochu to naznačila přípravná utkání, ve kterých jsem dostal pásku. Sám jsem ale volil jiného kandidáta. Budu chtít, aby tuto funkci pomalu přebírali mladší.

Pardubice se plácly přes kapsu. Za posily utratily nejvíc v historii

Moc toho nenamluvíte. Dají se očekávat nějaké vaše proslovy v kabině?

Proč jste v mládí nikdy nebyl kapitánem?

V mládí si volili kapitány vždycky trenéři.

Neuškodilo vám, že jste byl syn známého fotbalisty?

Nemyslím si, že by to mělo s tím něco společného. Ani dřív jsem se za kapitánováním nedral. Navíc trenéři si vybírali své oblíbence.

Působíte nenápadně. Kde se ve vás vzala role vůdce?

Už v Hradci a celou dobu v Pardubicích patřím k vůdcům na hřišti i v kabině. Kluci za mnou jdou. Ať už je to v tréninku či zápase. Možná to tak nemusí vypadat, tím, že se nikde nevystavuji a nemám velké proslovy.

Pavel Černý v posledním přípravném utkání proti Vlašimi.Zdroj: Radek Klier

Rivalitu dělají fanoušci a média

Ví se o vás, že máte rád svůj klid. Teď budete muset být dříve ustrojený. Nenaruší to vaší přípravu na zápas?

Je pravda, že jsem vždycky ten poslední ustrojený (směje se). Spoluhráči stejně na mě musí počkat, protože beze mě se nezačne. Naštěstí už se zápisy o utkání nepodepisují, takže si mohu jet to svoje.

Nemůže vás nová role odvádět od výkonů, nebo si nic podobného nepřipouštíte?

Absolutně si to nepřipouštím. Jediné co se pro mě změní, že budu nastupovat první a ne poslední. A že budu mít pásku. Jinak vše zůstane při starém.

V loňské sezoně jste nenastupoval pokaždé od začátku. Bude vás teď páska ještě více na sobě pracovat?

Není pro mě extra motivací. V každém zápase se chci dostat na plac. Ať už v základní sestavě či jako střídající hráč. A když nepůjdu na hřiště v základu, tak si pásku navlékne někdo mladší.

Když nastoupíte od začátku, prakticky nikdy nevydržíte na hrací ploše celých devadesát minut. Komu budete předávat pásku?

Určitě už to máme dohodnuté. Ale nechám si to na první zápas.

Krejčí ve šlépějích Fergusona. V Pardubicích se chystá na desátý rok

Dá se to přirovnat k rivalitě pražských S? Umíte si představit, že by bývalý kapitán Slavie vedl na hřiště Spartu?

To se v klidu může stát. Spíše než my hráči berou rivalitu mezi Pardubicemi a Hradcem fanoušci a media.

V neděli znovu nasednete na prvoligový kolotoč. Jak byste zhodnotil přípravu?

Poslední zápasy přípravy už měly z naší strany kvalitu. Především dozadu. Třikrát za sebou jsme neinkasovali. Sice jsme dali dvě branky až v posledním z těch tří utkání, ale před tím nás trápila obrana. Je vidět, že jsme na ni zapracovali. Mám za to, že ve hře dopředu nebude problém. Disponujeme hodně kreativním mužstvem. Jde jen o tom, abychom proměňovali vypracované šance.

Co říkáte na posílení kádru?

Jsem spokojený. K té úplné mi ještě chybějí dva hráči do obranné řady.

Pardubice vkročí do třetího ročníku ve FORTUNA:LIZE. Jste zkušenějším a sebevědomějším týmem. Už nemůžete vyhlašovat alibistické cíle. Jaké vyhlásí kapitán?

V loňské sezoně jsme si dokázali, že jsme schopni porážet týmy na naší úrovni. To nás nakonec vyneslo na jedenácté místo. Sami víme, že nejsme ti, kteří by se měli plácat u dna. Za ty dva roky v první lize člověk nasbírá hodně zkušeností. Navíc přišli hráči, kteří už také mají v nejvyšší soutěži něco za sebou. To by nás jen mělo utvrdit, že bychom si mohli uhrát klidný střed tabulky.