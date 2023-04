Trestuhodné zaváhání a promrhání velké šance. Pardubičtí fotbalisté si podepsali ortel. Skupině o udržení se už nevyhnou. S takovou produkcí budou rádi, jestli uniknou baráži a přešťastní pokud nesestoupí přímo. V utkání o šest pomyslných bodů v Brně se totiž naplno ukázaly jejich neduhy. Hrubé chyby v obraně a příšerná koncovka zapříčinily prohru 1:2.

Pardubice i podruhé v sezoně nestačily na Zbrojovku Brno a zkomplikovaly si boj o záchranu. | Foto: David Haan

Pardubický sportovní manažer Martin Shejbal před utkáním upozornil na tři hráče, kteří dělají brněnské výsledky. A jako by jeho podřízení jména pouštěli jedním uchem tam a druhým ven.

Útočník Řezníček

Do víkendového utkání zaznamenal sedmnáct branek. Zdaleka nejlepší střelec nejvyšší české soutěže navíc Pardubice na podzim sestřelil hattrickem. Může být větší varování? Jeho strážce s ním musí jít i na záchod…

„Víme, jaký je Řezníček střelec. Navíc je v laufu. A my mu necháme takového prostoru. Tedy u druhého gólu. Ten první vstřelil po hrozném kiksu. Darovali jsme mu ho hloupou a absolutně nesmyslnou chybou,“ láteřil po utkání pardubický trenér Radoslav Kováč.

Záložník Ševčík

K údivu všech nový trenér Zbrojovky ho nechal v prvním poločase na lavičce. Martin Hašek po přestávce vytáhl z rukávu červené eso. Zařídil vedoucí trefu svého týmu, když u rohového praporku lehce obral o míč Hranáče.

„To, že nehrál od začátku bylo pro nás překvapení. Ševčík je na poslední třetině hřiště fantastický hráč. Přišel a strašně oživil jejich hru. Začal hrát i Řezníček,“ postřehl Kováč.

Brankář Berkovec

V prvním poločase neměl téměř žádnou práci. Za to ve druhém chytil minimálně dva góly. Nejdříve se zaskvěl při technickém obstřelu Pikula. V závěru pak vytěsnil nad břevno hlavičku Hranáče.

„Jo chytal dobře, ale my prostě nedáváme góly. Jediný za tři zápasy jsme vstřelili až teď v nastavení. To je hrozně málo v situaci, kdy potřebujme každý bod. Střeďáci nám přestali dávat góly, ale to je logické, všechno netrefíte. Máme stopery, co ještě neskórovali hlavou. Chybí mi větší podpora z obou krajů. Takže jsme mu práci ulehčili,“ poznamenal Kováč.

Odvolaná poslední šance

Nové koště, dobře mete. Zatímco Kováčovi se ligová premiéra na lavičce nevyvedla, tak pardubický rodák Martin Hašek slavil s novým týmem po dvou měsících vítězství.

„Změna na lavičce je vždy pro mužstvo nějakým impulsem. My jsme neřešili Martina Haška, ale sami sebe. Chtěli jsme chodit za ně, rychle otáčet těžiště hry. Věděli jsme, že můžeme soupeře rozběhat. Dostávali jsme se tam poměrně snadno ale naše agresivita ve finální fázi je slabá. Nemáme posledních třicet metrů. Vyprodukujeme málo střel, nemáme žádné dorážky. Hrajeme sice pěkně, ale jak se říká, bez kulí. Plán do hry nebyl zlý, ovšem prohráli jsme."

Když už je bezzubý útok, musí být ostrá obrana. Jenže spojené nádoby se rozbily obě.

„Byli jsme málo agresivní i v obraně. Prohrávali jsme strašně soubojů. Platí pro všechny, že se netlačíme do soubojů, je to, jak se říká, na špičku. Icha jich spoustu prohrál s Alim. No a ta Hranyho hrubka to byl vrchol všeho. Utkání mu vůbec nevyšlo. Bylo to hodně o něm,“ konstatoval pardubický lodivod.

Řezníček se znovu choval jako řezník. Pardubice rozporcoval dvěma góly

Po drtivém závěru mohlo být vše jinak. Jenže do bodového rozpočtu zasáhla znovu technika. A zatímco na jaře VAR verdikty v zápase Pardubic potvrzuje, tak teď ho zrušil. Sudí Orel nařídil bez váhání pokutový kop (nejspíš za faul na Krobota).

„Když rozhodčí pískl penaltu, zavládla na lavičce euforie, že jsme mohli jít ještě do bodu. VAR ji odvolal. Všechno je proti nám. Ale tohle neřeším. Asi tedy nebyla,“ uvedl Kováč.

Jediné, co ho mohlo potěšit, byly prohry ostatních ohrožených týmů. Teplice i Zlín prohrály doma už v sobotu. České Budějovice ve stejném čase venku.

„Věděli jsme, že když něco uhrajeme, tak se hneme z posledního místa. Postrádal jsem daleko větší touhu utkání zvládnout.“

FK Pardubice začíná připomínat celek z podzimu. S jediným rozdílem, na předposlední místo se nedívá s odstupem.

„Musíme zvednout hlavu, ještě je ve hře hodně bodů. Nevzdáváme se. Máme před sebou osm zápasů. Navíc teď dva doma. Já budu první, kdo tu hlavu zvedne. A kluci půjdou za mnou. V sobotu hrajeme derby s Hradcem. Znovu budu na hráče apelovat, znovu je budu burcovat, že se to může ještě otočit. Před půl rokem jsme také prohráli s Brnem. Jeli jsme do Mladé Boleslavi a nikdo nám nevěřil. A my tam porazili Hradec 3:1. Zkusíme se to zopakovat,“ velí Radoslav Kováč.