Rychle zapomenout. Pardubičtí fotbalisté musí své představení na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích vymazat z hlavy. Za kratší konec tahali především ve druhé půli, kdy je soupeř přehrával na všech frontách. Svěřenci trenéra Kováče zakončili tak základní část FORTUNA:LIGY prohrou 1:3 a do nadstavbové části jdou z předposledního místa.

Radoslav Kováč po zápase litoval vstřelených branek pouze z ofsajdu. Těší ho však fakt, že jeho Pardubice skončily před Zlínem a do nadstavbové části jdou s výhodou domácího prostředí. | Foto: Radek Klier

Čtyřikrát skórovat, ale i přesto prohrát 1:3. To je k naštvání. Pardubičtí fotbalisté se s tímto faktem museli srovnat. Proti Českým Budějovicím šli svěřenci trenéra Kováče dokonce do vedení, ale Darmovzal byl nachytán v ofsajdovém postavení.

Z první vstřelené branky se tak radovali domácí, když v závěru prvního poločasu propálil Nitu Čermák, jenž zakončil průchod obranou v podání Čmelíka. Pardubice následně nezopakovaly obrat, který dokázaly doma proti Slovácku.

Naopak brzy po přestávce inkasovaly podruhé. Helebrand šikovně naznačil střelu a předložil míč Čavošovi, který s Nitou neměl slitování. Další rána přišla zanedlouho. Pavel Černý totiž sice prostřelil domácího gólmana, ale taktéž jako jeho spoluhráč pálil z ofsajdu. A potvrdilo se staré pravidlo, které zní: nedáš, dostaneš. Budějovice šly totiž do tříbrankového trháku, když se podruhé prosadil Čermák.

Pardubice si svoji úspěšnou trefu nechaly až na samotný závěr, kdy se po Jeřábkově hlavičce nejlépe zorientoval Hranáč a míč dopravil až do branky.

„Do první trefy jsme hráli dobře. Byla pro nás veliká škoda, že jsme dali ten gól z ofsajdu. Nás pak srazila ta jejich úspěšná trefa. Budějovice si ale zatím šly více. Přehrávaly nás především ve středu hřiště. Opět se tak potvrdilo, že sice na venkovních hřištích vypadáme dobře, ale pak dostaneme gól a je s námi konec,“ mrzelo trenéra Radoslava Kováče.

Malou náplastí však zůstává, že Pardubice vstupují do nadstavby z předposledního místa před Zlínem.

„Jedeme teď do Teplic a musíme hrát úplně jinak. Baráž by pro nás byla takovým malým vítězstvím. Je ale škoda, že jsme se nedotáhli na ostatní. My se však budeme rvát do konce. Budeme válčit, bojovat a nadále zůstaneme ligový," vyhlašuje pardubický lodivod.