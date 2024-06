Profesionální fotbalové soutěže znají svůj zápasový kalendář pro nadcházející mistrovský ročník. Jízdní řád první a druhé ligy vyšel na světlo světa na aktivu Ligové fotbalové asociace v Praze. Pardubice otevřou sezonu v Praze na stadionu mistrovské Sparty. Také Chrudim začne novou kapitolu proti jednomu z nejlepších celků uplynulého ročníku, kterým na jaře byla rezerva olomoucké Sigmy.

FK Pardubice rozehraje novou sezonu ve nejvyšší soutěži na Spartě. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Domácí premiéra čeká nového kouče Jiřího Saňáka a jeho svěřence ve druhém kole proti Karviné, následně se vydá do Českých Budějovic. Ohromným lákadlem bude kolo s pořadovým číslem 6, kdy do CFIG Areny zavítají k východočeskému derby královéhradečtí Votroci. O posledním prázdninovém víkendu čeká na Pardubické výjezd na Slavii. Také třetí nejlepší tým minulého ročníku, Viktorii Plzeň, vyzvou nejprve venku, a to v 11. kole na začátku října, nedlouho poté je na Julisce čeká jediný nováček FORTUNA:LIGY Dukla. Na konci října potom zavítá do Pardubic ostravský Baník. Na podzim se stihne odehrát celkem devatenáct kol, poslední předvánoční dějství bude znamenat domácí měření sil proti Liberci. Jarní část začne na přelomu ledna a února, hned ve 20. kole je na pořadu odvetné derby v Hradci Králové.

Přesné termíny a časy utkání budou upřesněny podle požadavků O2TV.

Los podzimu 2024 FK Pardubice ve FORTUNA:LIZE

1. kolo (20. a 21. července): AC Sparta Praha – FK Pardubice

2. kolo (27. a 28. července): FK Pardubice – MFK Karviná

3. kolo (3. a 4. srpna): SK Dynamo České Budějovice – FK Pardubice

4. kolo (10. a 11. srpna): FK Pardubice – 1. FC Slovácko

5. kolo (17. a 18. srpna):FC Slovan Liberec – FK Pardubice

6. kolo (24. a 25. srpna): FK Pardubice – FC Hradec Králové

7. kolo (31. srpna a 1. září): SK Slavia Praha – FK Pardubice

8. kolo (14. a 15. září): FK Pardubice – SK Sigma Olomouc

9. kolo (21. a 22. září): FK Mladá Boleslav – FK Pardubice

10. kolo (28. a 29. září): FK Pardubice – FK Teplice

11. kolo (5. a 6. října): FC Viktoria Plzeň – FK Pardubice

12. kolo (19. a 20. října): FK Dukla Praha – FK Pardubice

13. kolo (26. a 27. října): FK Pardubice – FC Baník Ostrava

14. kolo (2. a 3. listopadu): Bohemians Praha 1905 – FK Pardubice

15. kolo (9. a 10. listopadu): FK Pardubice – FK Jablonec

16. kolo (23. a 24. listopadu): MFK Karviná – FK Pardubice

17. kolo (30. listopadu a 1. prosince): FK Pardubice – SK Dynamo České Budějovice

18. kolo (7. a 8. prosince): 1. FC Slovácko – FK Pardubice

19. kolo (14. a 15. prosince): FK Pardubice – FC Slovan Liberec

Úvod proti rezervě Sigmy, potom do Vlašimi

Druhá nejvyšší soutěže nabrala do své sestavy další dvě béčka, na chrudimské fotbalisty pod vedením nového hlavního trenéra Jindřicha Tichaie tak čekají celkem čtyři souboje s nevyzpytatelnými rezervami. S jednou z nich, na jaře skvělou olomouckou, novou sezonu na domácím stadionu otevřou. Následně se vydají na hřiště tradičního rivala do Vlašimi, ve třetím vloženém kole je čeká soupeř nejzvučnějšího jména, ale poněkud neveselé současnosti, tedy brněnská Zbrojovka. V podzimní části se stihne sehrát celkem šestnáct kol, jarní část začne 1. března, kdy Chrudim zavítá do Brna.

Chrudimští fotbalisté opět v tréninku. Pod novými kouči, kapitán v jiné roli

Rozlosování podzimu 2024 MFK Chrudim ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE

1. kolo (20. července): MFK Chrudim – SK Sigma Olomouc B

2. kolo (27. července): FC Sellier&Bellot Vlašim – MFK Chrudim

3. kolo (31. července): MFK Chrudim – FC Zbrojovka Brno

4. kolo (3. srpna): SK Slavia Praha B – MFK Chrudim

5. kolo (10. srpna): MFK Chrudim – FC Baník Ostrava B

6. kolo (17. srpna): FK Varnsdorf – MFK Chrudim

7. kolo (24. srpna): MFK Chrudim – AC Sparta Praha B

8. kolo (31. srpna): SFC Opava – MFK Chrudim

9. kolo (14. září): MFK Vyškov – MFK Chrudim

10. kolo (21. září): MFK Chrudim – FC SILON Táborsko

11. kolo (28. září): SK Líšeň 2019 – MFK Chrudim

12. kolo (5. října): MFK Chrudim – FK Viktoria Žižkov

13. kolo (19. října): 1.SK Prostějov – MFK Chrudim

14. kolo (26. října): MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava

15. kolo (2. listopadu): FC Zlín – MFK Chrudim

16. kolo (9. listopadu): MFK Chrudim – FC Sellier&Bellot Vlašim