Pardubicím nevyšel zápas v Baťově městě úplně dle jejich představ, byť změna v podobě trenéra Němečka byla znát. Tým se soustředil především na defenzivu. Se stejnými notičkami chtějí Pardubičtí vstoupit i do zítřejšího utkání s Olomoucí.

FK Pardubice (16.) - Sigma Olomouc (14.)

Zítra od 16:00, stadion Ďolíček

Ve Zlíně se poprvé v pardubickém dresu, v FORTUNA:LIZE, objevil obránce Václav Svoboda.

„Ze svého výkonu jsem já sám měl dobrý pocit. Bohužel ale u mě převládá ta negativní stránka, kterou je porážka. Mrzí mě, že jsme do Pardubic nepřivezli ani bod,“ vrací se pro klubový web k utkání se Zlínem mladý dvaadvacetiletý obránce.

Pomoct svým spoluhráčům ke třem bodům může již zítra proti Olomouci, kterou Pardubice přivítají na „domácím“ stadionu. Taktiku, jak ji porazit, mají danou.

„Musíme se víc tlačit do vápna. Jsme málo hladoví po gólu. Tohle musíme jednoznačně zlepšit. Od nás, krajních hráčů, musí zase do šestnáctky soupeře létat kvalitnější balóny,“ věří Svoboda, že pokud tyto atributy zlepší, tak mohou vyhrát.

Diváci se mohou v Ďolíčku každopádně těšit na diametrálně odlišné utkání oproti zápasu se Zlínem, které bylo spíše válkou.

„Myslím si, že Sigma bude více fotbalová. Bude se hrát více po zemi a celkově bude utkání hezčí pro diváky. Podle mě to zkrátka nebude taková válka, a i my budeme mít větší prostor na to, hrát fotbal,“ dodává pro klubový web obránce Václav Svoboda.