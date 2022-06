Návrat ztraceného syna! Hlavatý dostal od Plzně zelenou

FOTOGALERIE/ Michal Hlavatý se navždy zapsal do srdcí pardubických fanoušků. Nejdříve pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. V jeho případě platí, že ho svému týmu vystřílel. Na východě Čech pak zůstal další rok a svými výkony přispěl k parádnímu sedmému místu v premiéře mezi elitou. Jenže mu skončilo hostování a mateřská Plzeň se ho stáhla zpět. V minulém ročníku působil v Mladé Boleslavi, ovšem tam už se nevrátí. Táhlo ho to zpět do Pardubic. A jako balzám na duši jeho příznivců zapůsobila zpráva, že dostal svolení trénovat s FK Pardubice. Nicméně oba kluby mezi sebou intenzivně jednají. A jak se vyvíjejí? Slibně! Vězte, že třiadvacetiletý záložník již v Pardubicích absolvoval zdravotní prohlídku.

