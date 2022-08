„Vlčák to krásně přečetl. Získal balon a zakončil. Za mě vyřešil situaci ukázkově,“ rozplývá se Kostka nad akcí v rozhovoru pro Deník.

Získali jste první body v nové sezoně a hned nad lídrem tabulky? Je vítězství o to sladší?

Je to super. Pořád se ale jednalo pouze o dvě kola. Takže bych to vedení Liberce nepřeceňoval. Nicméně, co jsem v Pardubicích, tak jsme s ním moc dobré zápasy neodehráli. Pro nás je důležité, že jsme to zlomili. Takže tento fakt bych považoval za sladší.

Počkejte, Liberec vyhrál na Spartě, zdemoloval Teplice. To vás ani trochu nevylekalo?

Oba zápasy jsme shlédli na videu. Liberec samozřejmě nějakou kvalitu má, ale všechny výsledky na začátku sezony byly poněkud zvláštní. Moc jsme je nebrali v potaz. Řídili jsme se především tím, že jsme odehráli dva velice slušné zápasy. Sice jsme je nezvládli výsledkově, ale říkali jsme si, že když budeme dál praktikovat svoji hru, tak se to prolomí. No a to se také potvrdilo.

Věděli jsme jak na Liberec

Vyhrát ve třetím kole, je to pozdě? Respektive už se k vám prodíral stres, nebo jste byli po dvou zápasech stále klidní?

Stresem bych to nenazýval. Každopádně nás nula na bodovém kontě mrzela, protože jsme opravdu nehráli špatně. Ať už kluci proti Budějovicím, kdy jsem ještě nenastoupil, nebo v Plzni. Tam jsme si zasloužili minimálně bod. Hlavně za první poločas, ve kterém jsme neproměnili řadu šancí. Takže jsme si řekli, že není důvod se nějak stresovat a že musíme udržet hlavu v tom, jak jsme hráli doposud. Šli jsme za tím, co jsme si řekli, jak jsme hráli v předchozích dvou zápasech. Dominik KostkaZdroj: Radek Klier

Jak by Dominik Kostka v kostce zhodnotil vítězný duel s Libercem?

Odehráli jsme velmi slušný první poločas. Na soupeře jsme byli výborně připraveni. Věděli jsme, co chceme hrát a téměř k ničemu Liberec nepustili. Před odchodem do kabin se nám podařilo vstřelit dva góly. Možná nám to trochu uškodilo, protože Liberec už neměl v tu chvíli co ztratit. Prostřídal a ve druhé půli hrál velmi ofenzivně. My jsme hodně ztráceli balony a útoky soupeře se jen valily. Ocitli jsme se pod tlakem a už jsme nehráli tak dobře. Ukázali jsme ale morál a nakonec utkání zvládli vítězně.

V prvním poločase jste dlouho pokračovali v zahazování šancí. Dá se vůbec koncovka natrénovat?

Trénovali jsme zakončení celý týden, nicméně v tréninku ty situace úplně přesně nenasimulujete. V některých momentech se chováme špatně. Snažíme se na tom pracovat, ale je to těžké. Ať už to zní jako klišé či ne, potřebujete mít někdy trochu štěstí. Za dva zápasy jsme dvakrát trefili břevno, dostali jsme gól po teči.

Jeřábek uvolněné místo barbera nebere: Jedině, že bych vzal kluky pod sekačku

Jak hodně vám zatrnulo, když váš spoluhráč Toml nesmyslně vysunul do šance Frýdka?

Bylo ta velká chyba, kterou jsme museli v obraně uhasit. Tomáš Vlček to skvěle zachránil. V opačném případě by byla obrovská škoda, kdybychom inkasovali takový zbytečný gól.

Zachránce Vlček potom udeřil v opačné šestnáctce. Máte to mezi sebou dohodnuté, že stoper bude operovat na hrotu?

Přesně jsme věděli, co máme na Liberec hrát. Frýdek se hodně vytahuje nahoru, Jany (Dominik Janošek) se s ním držel a Vlčák měl možnost v tu chvíli vystupovat. Soupeř hrál na dva útočníky a Vlčák to krásně přečetl. Získal balon a zakončil. Za mě vyřešil situaci ukázkově.

Ještě před jeho parádou a se na vás snad poprvé v sezoně usmálo štěstí také před bránou soupeře. Gólu Hlavatého totiž předcházel menší billiard…

Je pravda, že v těch minulých zápasech se míče odrážely jinam, než jsme potřebovali. Na druhou stranu, jsme si vytvářeli tlak na útočné polovině. Míša Hlavatý šel gólu naproti, protože se procpal do vápna. Kolikrát se potýkáme s problémy, že sice dostaneme balon do šestnáctky, ale máme tam málo hráčů. Při této situace tam podpora byla a štěstí nás za to odměnilo.

Žádný zanďour!

Liberci jste přichystali dvojitý úder do šatny. Jako bych slyšel o přestávce trenéra Krejčího: Hlavně nesmíme dostat góla, hned jak vylezeme… A stejně jste po necelých třech minutách inkasovali.

Říkali jsme si, že po změně stran chceme hrát úplně stejně jako v prvním poločase. Lehko se to povídá. Je tu ještě soupeř. A soupeř provedl změny v sestavě i systému. Vytáhl hru nahoru. Neměl už co ztratit a vyrukoval na nás s hodně ofenzivní hrou. Útočili ve třech. Do toho trochu sprchlo, tráva byla mokrá. Kumulovala se únava do nohou a také tlak z výsledku, protože Liberec brzy snížil. Udělali jsme si to těžší, ale zvládli jsme to za tři body. To je pro nás ze všeho nejdůležitější.

Když vás tak poslouchám, tak je skoro lepší hrát celý zápas 0:0 a pak udeřit, řekněme deset minut před koncem. Co vy na to?

No traduje se, že 2:0 je nejhorší vedení. Já si myslím, že hodně mančaftů zažilo ztrátu dvoubrankového náskoku. Co si pamatuji zápasy v Pardubicích, tak když jsme se dostali v prvním poločase do vedení, tak ten zápas byl pro nás mnohem těžší, než když jsme hráli plichtu, nebo otáčeli.

Jsem ustrojený poslední. Kluci musí počkat, směje se nový kapitán Pardubic Černý

Pardubická obrana by se mohla klidně přejmenovat na pardubický útok. Kostka umí dopředu, Vlček umí dopředu, Helešic umí dopředu, Toml pomáhá při standardkách. Ordinují vám trenéři španělsko- italský fotbal, kde obránci mohutně podporují ofenzivu?

Všude ve světě dnes fotbal hodně dělají beci. Nemusíme chodit daleko. Stopeři Slavie se umí dostat do vápna i zakončit. V Plzni jsme dostali druhý gól, kdy bek nahrával a další nám dál gól. Máme poměrně mladý kádr. Chceme hrát ofenzivní fotbal, pro který disponujeme kvalitou. Nehodláme hrát žádného zanďoura a už ne bránit na vápně v deseti lidech. Kluci jsou mladí, šikovní a z té naší hry to útočení zkrátka vyplyne.

Vepředu je obránce vítanou posilou, ovšem vzadu je potřebnější. Jak to máte vyřešené?

Vždycky lpíme na osobním zajištění. Nemíníme nechávat beka napospas souboji jeden na jednoho. Uvedu příklad s Libercem. Když nechával na hrotu dva hráče a v závěru dokonce tři, tak pokud útočil jeden z nás, tak ostatní už se nikam nehrnuli. Já jako krajní jsem pomáhal stoperům a dopředu už jsem prakticky nechodil.

Dominik Kostka v utkání proti Plzni.Zdroj: Radek Klier

Hrany? Super kluk

Před zahájením sezony jste prodělal zranění. Nestihl jste letní přípravu. Už je Dominik Kostka zdravotně v pohodě a jak jste manko doháněl?

Abych byl upřímný, tak manko stále doháním. Cítím na sobě, že zápas s Libercem byl pro mě hodně náročný. Nejsem zvyklý, abych byl takto vyřízený. Trénuji teprve čtrnáct dní a stále se do toho dostávám. Ještě to bude trvat nějaký čas, než naberu fyzickou kondici. Je to hodně o hlavě. Musím to nějak přečkat a vydržet. Tou zápasovou praxí vrátím, co jsem ztratil. Je pochopitelné, že to nejde hned. Ty tři týdny jsou prostě znát.

Na druhou stranu takováto výhra asi hlavě hodně pomáhá a hlava pak pomáhá celému tělu, co říkáte?

Přesně tak. Tohle vítězství nenakopne jenom mě, ale celý tým proti Slavii. Tím, že jsme vyhráli, můžeme jít do utkání s čistou hlavou a bez nějakého velkého nátlaku. Horší by bylo, kdybychom po třech zápasech neměli ani bod bez bodu a měli jet na Slavii. Už jen pro to, je výhra nad Libercem velmi cenná.

Do FK Pardubice se vrací Robert Hranáč. Jak vás potěšila tato zpráva?

Hrany, tak to je super. Všichni jsme čekali, jestli ho Plzeň pustí zpátky k nám. Odehrál u nás skvělý půlrok. Je to výborný kluk do kabiny, máme ho rádi. Určitě nám hodně pomůže.

Pardubice se plácly přes kapsu. Za posily utratily nejvíc v historii

Zlí jazykové mohou konstatovat, že z Pardubic se stává Plzeň B…

(směje se) V Pardubicích to chodí tak, že hráči jdou k nám na hostování. Je potěšitelné, že chtějí u nás pracovat, zlepšovat se. Vesměs to jsou kluci z dobrých mančaftů. Většinou kdo přišel, tak chtěl Pardubicím pomoct. Věřím, že Hrany udělá znovu maximum, abychom na tom byli dobře.

Nevrtá vám hlavou, proč Pardubic tolik zásobují hráči Plzně?

Těžko říct. Nevím, jaké mají oba kluby mezi sebou vztahy. Ostatně mně to může být jako hráči jedno. Pro mě je nejdůležitější, jaký je to kluk a jak se chová na hřišti. Jaký je v kabině. Kabinu máme suprovou. Takže mi je úplně jedno, jestli je z Plzně, ze Slavie, Sparty či ciziny…