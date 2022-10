Ve vyrovnaném utkání nebyli lepším, ale efektivnějším týmem. Tedy opak toho, co se jim dělo v úvodu letošní sezony.

„Změnili jsme rozestavení. Vzadu jsme šli do čtyř obránců a dobře jsme organizovali hru. V týmu je strašně moc nadějných hráčů, co se tyče dynamiky a rychlosti. Kluci si věří na sprinty dozadu. Tím pádem zkracují hřiště a pak naše hra vypadá jednodušší,“ popisuje taktiku trenér Radoslav Kováč.

Před sezonou všichni na něj čekali jako na boží smilování. Michal Hlavatý se nakonec opravdu rozhodl pro přestup do Pardubic. V každém utkání na něj všichni spoléhají. Pod takovou tíhou zodpovědnosti se nehraje dobře nikomu. Zdá se, že se začíná rozjíždět. Proti Jablonci vstřelil třetí gól v sezoně. Druhý v řadě, když tlumil debakl v Teplicích. Ten víkendový však musel chutnat jako turecký med. Byl to totiž jeho první vítězný.

„Krasný pocit, že jsme vyhráli. Musíme se ho naučit vnímat, tak že ho chceme zažívat po každém zápase. Musíme ale sbírat body i po remízách, i když tři body jsou vždycky lepší,“ říká Hlavatý.

Pardubice nepůsobily ustrašeným dojmem, i když by se to při jejich černé šňůře dalo očekávat…

„Dobrá energie byla cítit už před zápasem. Teď se potřebujeme od vítězství odrazit. Pak nám půjde nahoru i to, sebevědomí, které nám trenéři vtloukají do hlav. Myslím si, že se projevilo už proti Jablonci. Naše kombinace byla lepší. Hodně jsme se tlačili do vápna. Z toho vznikaly závary a situace, které jsme mohli s trochou štěstí korunovat v góly,“ poznamenává pardubický záložník.

Pardubice vypálily na bránu jen dvakrát.

„Byl to boj o střed hřiště. Před zápasem jsme si řekli, že pokud se naskytne šance, tak ji musíme využít. Bylo to o jedné příležitosti. Ale i takové zápasy potřebujeme zvládat. V momentální situaci nemůžeme mít osm šancí za zápas. Přijdou jedna dvě, my z nich musíme skórovat,“ konstatuje Michal Hlavatý.

Se svými spoluhráči musel po zápase poděkovat gólmanské jedničce. Jakub Markovič totiž do jeho skvostného momentu několikrát svůj tým podržel. Výrazně podržel. Tři body před Spartou jsou nejlepším impulzem…