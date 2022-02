Fotbalová FORTUNA:LIGA by na jaře mohla být hodně zajímavá a vyrovnaná. Alespoň si to myslí většina respondentů z fotbalového prostředí východních Čech. A nejen to, jejich odpovědi se týkaly také boje o titul, o sestup či regionálního dua Hradec Králové - Pardubice.

OTÁZKY

1. Co jste říkali výsledkům úvodního jarního kola?

2. Kdo podle vás získá titul, kdo sestoupí a koho čeká baráž?

3. Jak si na jaře povedou Votroci a Pardubice?

TOMÁŠ LABÍK, hráč FK Chlumec n. C. (ČFL)

1. V prvním kole mě akorát překvapila, asi jako všechny, výhra Karviné na Slavii.

2. Myslím, že Plzeň si titul už nenechá vzít. Věřím jí, že to zvládne. Co se týká sestupu, tak i přes výhru na Slavii tipuji Karvinou. Do baráže půjdou podle mě Teplice, ale je to jenom tip, až tolik do toho nevidím (úsměv).

3. Řekl bych, že Hradec se udrží ve středu tabulky a Pardubice se vyhnou sestupu i baráži.

ONDŘEJ KUMPAN, trenér FK Pardubice U18

1. Jako fandu Pardubic mě výsledky prvního kola moc nepotěšily, protože všechny týmy ze spodku tabulky vyhrály. Největším překvapením byly ztráty pražských S, zejména prohru Slavie s Karvinou asi nečekal nikdo.

2. O titul se popere Plzeň, Sparta a Slavia. Vypadá to, že letos to nebude nuda jako v minulých sezonách, kdy Slavia vyhrála s náskokem, ale bude to boj až do posledního kola. Tipuji, že Slavia se oklepe z nevydařeného začátku jara a titul nakonec získá. Za ní skončí Sparta a třetí Plzeň. Sestup nepřeji nikomu. Zdálo se, že jasným kandidátem sestupu je Karviná, ale je možné, že výhra na Slavii ji nakopne a vrátí se do hry. Hlavně si přeji, aby se sestup i baráž vyhnuly Pardubicím.

3. Oba kluby staví nové stánky, bylo by fajn, kdyby se oba stadiony otvíraly prvoligovými zápasy. Za mě je ta rivalita kolem derby zápasů až zbytečně vyhrocená. Co se týče jara, tak Hradec trochu kopíruje pardubickou jízdu z minulé sezony. Myslím, že se udrží ve středu tabulky. Pardubice jsou na tom v tabulce o poznání hůře, čeká je těžká práce, hodně bude záležet na vstupu do jara. To je teď ještě ztížené tím, že jsou v úvodu jara v karanténě a budou mít pak nahuštěnější program. Věřím klukům, že se jim bude dařit, udrží první ligu a v soutěži se usadí na delší dobu.

JAKUB LÁNSKÝ, hráč SK Jičín (KP)

1. Překvapení určitě byla Slavie. Za mě jsem remízu Sparty čekal. Plzeň již delší dobu nehraje sice hezký fotbal, ale vyhrává.

2. Myslím, že titul nečekaně udělá Plzeň, radost z toho mít nebudu. Sestoupí Karviná. Baráž si nedokážu tipnout.

3. Myslím, že ani jeden z týmů nebude mít sestupové ani barážové problémy. Podle mě se budou pohybovat v klidných vodách prvoligové tabulky.

JAN EHRENBERGER, hráč FO Lanškroun (KP)

1. Je to bohužel česká liga. Vyhrál, kdo potřeboval, ale snad je to jen můj pocit.

2. Přál bych si, aby to byla Sparta, ale Plzeň to svojí defenzívou a hrou na 1:0 zvládne. Sestoupí po boji Karviná a do baráže půjdou Teplice.

3. Výše řadím určitě Hradec, kde je můj oblíbený trenér Koubek, který s týmem dělá zázraky. U Pardubic se obávám bojů o záchranu, bude to souboj s Teplicemi. Potřebují chytit prvních pět kol a dostat se do pohody.

TOMÁŠ NOVOTNÝ, předseda SK Tetov (III. třída Pardubicka)

1. Musím přiznat, že první jarní zápasy naší nejvyšší fotbalové soutěže byly plné překvapivých vítězství. Největší favorit soutěže a obhájce titulu Slavia Praha bezmocně prohrála doma s poslední Karvinou 0:1, když v 70. minutě inkasovala. Tento gól Slávku bolel dvojnásob, protože v 66. minutě neproměnil penaltu Olayinka. A jak se říká: nedáš dostaneš, se stalo skutečností. Jinak celý zápas měla Slavia převahu jak v držení míče, tak i v počtu střel na bránu i v jiných statistikách. Další zápas, který mě velice překvapil svým výsledkem byl věčný rival Slavie. Sparta si nedokázala poradit na hřišti Českých Budějovic a z tohoto zápasu vytěžili sparťané pouze bod za remízu. V tomto zápase Spartu nespasil ani jejich snajpr Adam Hložek. Fanoušci Slavie a Sparty si nemohli nic vyčítat a mohli si podat ruce za mizerné výkony jejich oblíbených týmů (smích). Jediný z týmů na zisk titulu, který nezklamal, byla Plzeň. V prvním zápase porazila Hradec těsným výsledkem 1:0. Ale i tak musím pochválit fotbalisty z Hradce.

2. Podle mě je pořád největším favoritem obhájce Slavia. I když je opravdu na hře moc znát, že odešel jejich nejlepší střelec Jan Kuchta do Lokomotivu Moskva, kde se mu střelecky daří dál. Určitě si myslím, že o titul zabojuje i Sparta a Plzeň, protože už nechtějí stále koukat Slavii na záda (směje se). Tento víkend spolu změří síly zrovna Sparta s Plzení na Letné. Bude to určitě zajímavý zápas, který zamíchá pořadím v tabulce. Hlavním adeptem na sestup budou Karviná a Teplice. A jako další tým, který to bude mít nahnuté, bude dle mého názoru Zlín, který je momentálně na 11. příčce. Další, kdo se kouká na dno tabulky, jsou mé dva kluby, kterým fandím: Pardubice a Bohemka, což mi je dost líto. Bohemce fandím již spoustu let. Doma mám i podepsaný klubový obraz z roku 1970, kde v tu dobu hrál i legendární Antonín Panenka.

3. Podle mě oba týmy budou mít podobné výkony. Momentálně je na tom Hradec lépe a v tabulce je ve středu. Pardubice jsou zatím třetí od konce, ale myslím si, že body budou sbírat a v tabulce postupně půjdou nahoru. Bodové rozdíly nejsou tak veliké a určitě se budou chtít na Hradec dotáhnout a hlavně vyhrát derby. Jinak nám je samozřejmě známá rivalita těchto měst. Fanoušci Pardubic říkají hradeckým Mechováci a fandové Hradce je zase časují Pardubicemi u Hradce (úsměv). Ale i přes toto provokování si myslím, že jako sousední města se v lize respektují a nepřejí si nic špatného.

DAVID DROZD, hráč Hořic (KP), futsal Chrudim

1. Obrovské překvapení v Edenu, kde Slavia prohrála s poslední Karvinou. To nečekal asi nikdo. Ztratila i Sparta. Škoda jen, že neztratila Plzeň s Hradcem.

2. Souboj o titul bude hodně vyrovnaný, ale myslím si, že si pro něj dojde Slavia. Sice ztratila se slabším soupeřem, ale tým má našlapaný, aby to odčinila. Sestoupí pravděpodobně Karviná. Baráž nedokážu odhadnout.

3. Hradec má dobrou sezonu a myslím, že by mohl ještě poskočit výš a zahrát si skupinu o titul. Pardubice se trápí, ale chtěl bych je vidět v lize i za rok.

JAN ŘEZNÍČEK, hráč MFK Chrudim (F:NL)

1. Jednoznačně pro mě největší překvapení, jako pro všechny, je vítězství Karviné. U Sparty jsem čekal, že to bude mít těžké. Ostatní výsledky moc nepřekvapily, až možná na Baník. Ten sehrál diváckému oku lahodící zápas s Mladou Boleslaví.

2. Těžká otázka. Přál bych titul Spartě, ale uvidíme, jak to dopadne. Jako kandidát na sestup se zatím nejvíc ukazuje Karviná, ale myslím si, že by mohly jít dolů Teplice. Baráž se za mě bude skládat z Teplic, Karviné a myslím, že tam nakonec bude i Zlín. Snad ne Pardubice.

3. U Hradce čekám podobné výsledky jako na podzim. uhraje si klidný střed tabulky. Pardubice to budou mít těžké, bude to boj, ale doufám, že se vyhnou baráži.

ONDŘEJ NEJMAN, šéftrenér mládeže FK Náchod

1. Týmy ze spodku tabulky ukázaly, že i s nimi se bude muset počítat, dostaly novou krev do žil. Slavia zažila šok a bude zajímavé sledovat, jak to s ní zamává. Každopádně liga dostala náboj ve všech patrech.

2. Titul Sparta, sestup nepřeji nikomu, ale Karviná to bude mít i přes výhru v Edenu těžké. Boj o baráž se bude týkat více týmů.

3. Věřím, že si Hradec nepokazí skvělý podzim a stabilním bodovým ziskem bude držet střed tabulky. Pardubice to budou mít složité, přál bych jim, aby se vyhnuly bojům o sestup.

MICHAL RADOUŠ, hráč TJ Horní Bradlo (OP Chrudimska)

1. Trochu zklamání z menšího počtu gólů, ale už zbývá jen třetina zápasů základní části a týmy si budou vážit každého bodu. Jasně největším překvapením je výhra Karviné v Edenu.

2. Po podzimu bych řekl, že to určitě bude Slavie. Ale teď se ukáže, jak si dovede poradit s odchodem klíčových hráčů či je případně ještě nahradí. Doufám, že to bude dramatické až do konce, ale očekávám, že titul získá Slavia. Myslím,že sestoupí Karviná, na baráž je tam pět aspirantů, může to být kdokoliv z nich.

3. Doufám, že se jim bude dařit a vyhnou se ohroženým pozicím. Byla by škoda je vidět v nižší soutěži, když už se dočkali stavění nových stadiónů.

PATRIK BREJCHA, hráč MFK Trutnov (divize)

1. První kolo bylo podle očekávání plné překvapivých výsledků, kde hlavně Karviná překvapila výhrou v Edenu.

2. Přál bych si, aby titul získala Sparta, ale bude to velký boj mezi prvními třemi až do konce. Na sestup zatím vypadá Karviná, která se bude po špatném podzimu už složitě zachraňovat. Na klidnou záchranu příliš nevěřím také Teplicím a Zlínu.

3. Podle mě se Pardubice i Hradec posunou do klidného středu tabulky a se záchranou tak starosti mít nebudou.

DAVID VITEBSKÝ, hráč TJ Dvůr Králové n. L. (divize)

1. Výsledky mě samozřejmě hodně překvapily. Hlavně u mužstev, která před sezonou, potažmo před jarní částí, vyhlásila boj o titul, se taková zaváhání nečekala. Ztráty je mohou v konečném součtu mrzet.

2. Ačkoliv vstup do jara nezvládla, pořád věřím, že titul získá Slavia. Doufám v to. Naopak i přes nečekané vítězství na úvod jara podle mě sestup nemine Karvinou.

3. Votroci by mohli pokračovat ve formě, jakou měli na podzim, kdy hráli pěkný fotbal. Pardubice se snad zvednou a odlepí ode dna tabulky, přece jen oběma těmto týmům přeji.

JIŘÍ VYDARENÝ, hráč FK Černilov (KP)

1. Troufám si říct, že hned po prvním zápase si na Slavii uvědomili, jak moc jim budou v určitých zápasech chybět Stanciu a Kuchta. Na druhé straně na Spartě si musí klepat na čelo, že nedokázali zaváhání Slavie využít.

2. Těžko říct. Boj o titul vidím jako hodně vyrovnaný, z trojice Sparta, Slavia, Plzeň to může být kdokoliv. Podle mě bude záležet, komu sedne jaro a vyhne se zraněním. Podobné je to s těmi, kteří bojují o záchranu.

3. Hradci přeji stejně dobré jaro, jako měl podzim, a pohyboval se v klidném středu tabulky. Pardubicím přeji, aby se v nejvyšší soutěži zachránily.

MARTIN KUČERA, hráč Sokola Březová n. S. (I. B třída)

1. Některé výsledky velmi překvapivé, jiné očekávané. Úvodní kola taková bývají. Stává se, že se favoritům první dějství úplně nevydaří.

2. Myslím si, že titul obhájí Slavia, i když podle mě odchody Kuchty a Stancia oslabila. Přesto ale bude zase výborně fyzicky i takticky připravená k obhajobě. Na opačném pólu se toho podle mě asi moc měnit nebude. Sestoupí Karviná a do baráže půjdou Teplice. Doufám, že liga bude zajímavá a vyrovnaná až do konce.

3. Oběma držím palce, nehrají špatný fotbal. Věřím, že se jim bude na jaře dařit a vyhnou se bojům o udržení.