Osvědčil se a vysloužil si tříletou smlouvu. Talentovaný dvacetiletý ofenzivní záložník Petr Juliš se v přípravě ukázal v nejlepším možném světle a trenérský štáb Josefa Webera se rozhodl, že by rád tohoto hráče viděl v dresu Votroků i v ostré části sezony. Hradecký management se tak dohodl s osvědčeným "partnerem" z Chrudimi a po Danielu Vašulínovi či Petru Rybičkovi míří pod lízátka další hráč z Athén východních Čech.

Petr Juliš podepsal v Hradci Králové tříletý kontrakt. | Foto: FC Hradec Králové

Paradoxem je, že Juliš v Chrudimi nedostával prostor čistě na celé zápasy, ale i tak si vysloužil přestup o soutěž výš. Pocity z toho má dvacetiletý záložník jen kladné…

"Jsem z toho nadšený (usmívá se). Čekal jsem na to poměrně dlouho, nějakou dobu se řešilo, zda to dopadne, nebo ne. Jsem rád, že to nakonec vyšlo a jsem tady," řekl pro klubový web Petr Juliš, který se v přípravě osvědčil, když se hned dvakrát střelecky prosadil a nahlas si říká o místo v základní sestavě.

Na Votroky čeká o víkendu generálka na FORTUNA:LIGU. Co k soupeři říká nová akvizice?

"Vždycky se hodně snažili hrát s balónem. Je tam spousta mladých šikovných hráčů, není to mužstvo s velkými zkušenostmi, spíš za něj hrají talentovaní fotbalisti. Ti jsou snaživí, hodně běhaví a snaží se držet co nejvíc na míči," upozorňuje Juliš.

Komentář sportovního ředitele, Jiřího Sabou:

"Jsem rád, že se nám v týdnu podařilo finalizovat příchod Petra Juliše. Petr k nám přestupuje z Chrudimi a podepisuje s námi tříletou smlouvu. Je to hráč, kterého jsme sledovali již delší dobu, za poslední rok udělal velký progres. Na svůj mladý věk má ve 2. lize odehráno již přes 60 zápasů, což svědčí o tom, že svou kvalitu má. Z mého pohledu se jedná o typologicky zajímavého hráče, který je komplexně vybavený – má tah na branku, rychlost, výborně cítí hru, má dobré předfinálové řešení situací, umí se dostat do šance a dát gól. Zatím jsme z něj všichni příjemně překvapení a věříme, že pro nás i směrem do budoucna bude výraznou posilou, která má velký potenciál."