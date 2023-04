Na sever. Pardubické fotbalisty čeká další náročný zápas. Po reprezentační pauze se vydá Kováčova družina na sever Čech do chladného Jablonce. Pardubice budou chtít navázat na poslední čtyři bodové představení (dvě výhry a dvě remízy) s tímto soupeřem již zítra od 16.00 na jabloneckém stadionu Střelnice.

Pardubice na podzim dokázaly porazit Jablonec po sérii proher. Tentokrát se o body poperou na severu Čech. | Foto: Ladislav Nussbauer

25. kolo FORTUNA:LIGY

FK Jablonec (9. místo, 29 bodů) - FK Pardubice (14. místo, 22 bodů). Zítra, 16.00, st. Střelnice

Boje o vrchol tabulky i záchranu vrcholí. V 25. kole se potkají dva týmy, které se nachází v naprosto rozdílné situaci v tabulce. Jablonec válčí ve středu tabulky a na deváté příčce má relativní klid. Naopak Pardubice i přes vylepšené jarní výkony bojují o setrvání v nejvyšší fotbalové soutěži a na Střelnici je tak nečeká snadná práce, byť na tohoto soupeře umí.

„Bude to těžký zápas. Víme, že Jablonec vyhrál třikrát za sebou a má formu. Já jsem si myslel, že z bojů o záchranu vyjedou, protože mají kvalitu a hrají dobrý fotbal,“ hodnotí soupeře Radoslav Kováč.

Pardubický tým na jaře uhrál již dvanáct bodů a na hřištích předvádí kvalitní výkony opřené o pevnou obranu, výborně chytajícího Florina Nitu a především produktivní útok.

„Chceme zůstat u té hry, kterou v posledních utkáních předvádíme. Musíme ale být pokorní a pořád se zlepšovat na lepší úroveň. Musíme jít krok za krokem, být lepší a lepší a být hladoví. To je náš cíl. Hráči i celý tým se musí lepšit každým utkáním.“ Michal Hlavatý byl jediným úspěšným střelcem na podzim a rozhodl o těsném vítězství 1:0.Zdroj: Ladislav Nussbauer

V chladném počasí je vcelku logické, že na severu Čech nemohou Východočeši čekat nijak kvalitní trávník. I s tímto faktorem tak musí Pardubičtí počítat.

„Utkání ovlivní asi i terén, který bude těžký. Na druhou stranu to mají oba týmy stejné. Jak už jsem řekl několikrát – my musíme z každého zápasu urvat body, a to platí i pro utkání v Jablonci. Respektujeme kvalitu soupeře, ale potřebujeme bodovat," uvědomuje si pardubický trenér.

Byť tomu postavení v tabulce neodpovídá, tak forma obou celků je téměř identická. Jablonec vybojoval na jaře třináct bodů a Pardubice dvanáct. Oba trenéři se mohou opřít o své opory, které na jaře dokazují, že našly nutnou formu. Na straně Radoslava Kováče to rozhodně je Michal Hlavatý či Dominik Janošek, ale nesmíme zapomenout ani na obranu v čele s Tomášem Vlčkem a brankářem Florinem Nitou. David Horejš, který převzal Jablonec na podzim však své kanonýry má taktéž, což si uvědomují i v kabině Východočechů.

„Víme, že má Jablonec gólové hráče. Chramosta je pořád vynikající střelec, který momentálně hraje ve skvělé formě. Jsou tam ale i další – Považanec, Sejk, Jovovič, Šulc a tak dále. Hrozí zkrátka nebezpečí ze všech stran,“ dodává Radoslav Kováč.