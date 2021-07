„Před rokem jsme si tajně přáli, kde bychom se chtěli pohybovat. To jsme zvládli nad míru. Víme, že druhá sezona bude náročná, všichni si na nás dají pozor,“ uvedl na tiskové konferenci Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Úvodní sezonu v nejvyšší soutěži zakončily Pardubice v roli nováčka na sedmé pozici. Letos se hraje v počtu šestnácti účastníků. „Nás cíl je pořád stejný – zachovat prvoligovou účast. A na jaře 2023 přivést ligu do Pardubic, na to se soustředíme. Víme, že to nebude jednoduché, je to náš cíl,“ dodal Pitter.

Letní stadion v Pardubicích prochází rekonstrukcí, zhruba za rok a půl by se na něj pardubický tým chtěl vrátit. Do té doby bude pokračovat v Praze. Na vršovický Ďolíček se dle aktuálně nastavených pravidel může vejít až 3400 diváků. V sobotu tam Pardubice přivítají Karvinou. „Žádný zápas v lize nebude jednoduchý,“ řekl trenér Jiří Krejčí.

Jeho tým má za sebou přípravné období, v němž odehrál sedm zápasů. „I v přípravě je potřeba, aby mužstvo vyhrávalo, je to všechno spojené s psychikou. Myslím, že naše příprava měla stoupající tendenci. Až na zápas s Jihlavou, kdy nám nešly nohy. Měli jsme za sebou velký sled přípravných utkání,“ poznamenal Krejčí.

Po minulé sezoně hráčský kádr zaznamenal několik odchodů. Pryč jsou Hlavatý, Ewerton nebo Surzyn. Pardubice přivedly na hostování trojici hráčů ze Slavie Praha – brankáře Jakuba Markoviče a záložníka Michala Berana a Lukáše Červa. Kmenovými hráči Východočechů se pak stali Jan Halász a Brazilec Ramos Junior.

„Už nejsme hodný druholigový klub, kterému někdo rád pomůže, ale jsme konkurencí. A kluby nemají tak velký zájem konkurenci posilovat,“ popisoval letní přestupové dění sportovní ředitel Vít Zavřel.

A dodal, že doplnění týmu ještě může následovat v rozjeté soutěži. „Ještě bychom rádi přivedli dvě posily. Řešíme posílení na hrot útoku a nejlépe univerzálního obránce. Nechceme šlápnout vedle a taky čekáme, jestli některé kluby budou zužovat kádry. Pracujeme na tom denně,“ řekl ještě Zavřel.

Jako kapitán mužstvo do nové sezony znovu povede záložník Jan Jeřábek. „V kabině došlo k menším změnám, ale na atmosféře se to nepodepsalo. Bude na nás, abychom to přenesli na hřiště. Každá sezona začíná od nuly. Je jedno, jestli je druhá, třetí nebo pátá. Je potřeba to odmakat a neustále potvrzovat,“ prohlásil Jeřábek.

Klub na tiskové konferenci představil nové dresy, kde se změnilo logo generálního partnera. Tím se stal ČPP Servis. „Po odchodu generálního partnera se nám podařilo tuto pozici nahradit. K obměně došlo po dvou letech. Je to vyústění dlouholeté spolupráce, kdy společnost je spojená s naším klubem,“ řekl Pitter.

„Podporujeme fotbal už delší dobu. Jsem šťastný, že jsme se dostali až do této fáze. Jako Pardubák jsem měl radost z toho, co jsme viděl v minulé sezoně. Vážím si práce vedení klubu, ale i trenérů a hráčů,“ uvedl David Krňávek, předseda Sboru jednatelů ČPP Servis.