Ve třech doposud odehraných přípravných utkáních pardubický celek nevyhrál. V generálce by bylo na čase to změnit.

Čas příprav se pomalu blíží ke konci, těch herních rozhodně. Fotbalisté FK Pardubice mají před sebou „generální zkoušku“ na kvapem se blížící mistrovský výkop nejvyšší soutěže, který je čeká příští týden na Spartě. K finálnímu testu si pozvali druholigový celek Chrudimi.

„Je to poslední utkání před ostrou soutěží. Všichni hráči i realizační tým ale dobře vědí, že se bude rozhodovat v mistrovských zápasech. Po duelu s Fürthem jsme si říkali, že nás čeká spousta práce. Opravdu tvrdě pracujeme proti Chrudimi chceme předvést výkon bližší ligovým duelům. Tréninková zátěž už není taková, jako před dvěma týdny. Chceme se prezentovat kvalitním výkonem a vyhrát,“ zdůraznil trenér Jiří Saňák. „Do každého zápasu půjdeme s tím, že jde hlavně o výsledek. Zakončit přípravu vítězstvím je samozřejmě hrozně důležité. Věřím, že to na nás bude vidět,“ připomněl kouč, že v letním období zatím Pardubice na vítěznou radost marně čekají.

Pro diváka se jedna bezesporu o zajímavý regionální střet, nicméně nějaké extra jiskření se od něho nedá čekat. Oba celky hlavně potřebují hlavně ladit detaily svojí hry. „Kdybychom se s Chrudimí potkávali v jedné soutěži, zcela určitě by to mělo punc derby. Je to s Hradcem nejbližší profesionální tým od Pardubic. Myslím ale, že ani jeden z táborů nebude generálku brát extrémně prestižním způsobem. Chceme využít každý přípravný zápas k tomu, abychom se perfektně připravili na ligu. A k tomu nám poslouží i duel s Chrudimí,“ dodal kouč Saňák.

Pro celek MFK se jedná o předposlední zápasový test před druholigovým startem. Závěrečný sehrají v neděli 14. července v Ústí nad Orlicí proti účastníkovi Moravskoslezské fotbalové ligy FC Zlínsko.