Pardubice větří před řeží v Edenu šanci. Slavia je duchem v odvetě proti Rakówu

POZVÁNKA/Povídám, chci do Vršovic! Kdyby žák Rosenheim z filmu Obecná škola hrál fotbal, tak by se mu přání splnilo… Pardubičtí fotbalisté totiž míří na stadion do Edenu, který se nachází právě ve Vršovicích. Otázkou zůstává, jestli se jim tam úplně chce. Narazí totiž na nejlepší tým české pětiletky. I když je pravda, že sešívaní začínají pomalu ztrácet lesk. Minimálně v Evropě. Ve čtvrtek padli v polské Čenstochové. Ač se to zdá být přátelení hrušek s jablky v jednom pytli, tak by právě toto mohla být pardubická výhoda. Slavisté budou mít už v neděli večer v hlavách chtě nechtě odvetný duel s Rakówem. V sázce je totiž jejich „vykopnutí“ z evropských pohárů.

Viktor Budinský si odbyde proti Slavii premiéru v pardubickém dresu. | Foto: Radek Klier