Fakta - branky: 33. Čihák, 41. Čelůstka. Rozhodčí: Szikszay – Pečenka, Volf. Žluté karty: Vacek, Jeřábek - Bartošák. Diváci: 628. Poločas: 2:0. Sestavy - FK Pardubice: Markovič – Kostka, Hranáč (45. Pojezný), Čihák, Čelůstka – Jeřábek – Lupač (86. Huf), Vacek, Červ, Patrák (46. Cadu) – Černý (76. Sychra). MFK Karviná: Ciupa – S. Dramé, Buchta, Kobouri – Siňavskij, Jursa (46. Holík), Ndiaye (88. Teplan), Bartošák – Chvěja (76. Svoboda) – Vlachovský, Papadopulos (46. Túlio).

Karviná se nevydala do Ďolíčku na výlet. Hned v první minutě Bartošák přihrál Chvějovi, který neměl seřízena mířidla. Domácí poprvé vystrčili růžky po čtyřech minutách, rovněž Lupač netrefil zařízení. V 17. minutě zahříval svoji kopací techniku ze standardních situací Čelůstka, ovšem Jeřábek hlavičkoval mimo. O sedm minut později Kostka objevil ve vápně Lupače, který z těžké pozice střílel vedle. Do té největší šanci zápasu si vytvořili hosté. Siňavskij vracel vzduchem míč do šestnáctky a Jursův svižný volej proletěl těsně nad. Pasivní pardubické hráče probudil milimetrový centr Lupače a cirkusový kousek Čiháka. Nejdříve oblouček zpracoval na dlouhou nohu a pak akrobatickým způsobem ránou o břevno otevřel skóre. Předvedl obratnost, kterou strčil do kapsy Karima Benzemu z Realu Madrid. Ve 38. minutě Patrák prodloužil dlouhý pas na Lupače, který proskakoval mezi dvěma bránícími hráči. Bartošák po něm sáhl a rozhodčí okamžitě vytáhl kartu. Po upozornění od kolegy u videa změnil její barvu. Žlutou „přemaloval“ na červenou. To ale nebyla jediný trest pro Karvinou. Míč k trestnému kopu si totiž postavil Čelůstka a gólman Ciupa plachtil vzduchem marně. Za takovou cizelérskou střelu by se nemusel stydět ani proslulý exekutor trestňáku Cristiano Ronaldo.

Rovněž ve druhé půli se jako první ohrožení brány dostali hosté. A znovu u toho byl Chvěja a znovu se k pořádnému zakončení nedostal. Pardubice kontrolovaly hru ale do útok se moc nehrnuly. Ciupu vyvedla z klidu pouze skákavá střela Červa. Stejný hráč byl blízko ke zvýšení náskoku. V 68. minutě mu nalil míč Černý a slávistický host osamocen pálil pár decimetrů vedle. A do třetice Červ, který v tomto případě neposlal za záda Ciupy odražený míč. Jako by se s někým vsadil, že prostě ten gól dá. Sedm metrů za velkým čtvercem převzal míč, prošel karvinskou obranou, ale jeho střele opět chyběla větší přesnost. Dvě minuty před vypršením řádné hrací doby se mohl mezi střelce zapsat také střídající Sychra. A v posledních vteřinách Cadu v pádu přestřelil. Takže třetí gól Východočechů zůstal viset ve vzduchu…

FK Pardubice figuruje na 12. nebarážové příčce. V úterý vyzve od 19 hodin v Ďolíčku v souboji o 1. místo ve skupině o záchranu Zlín!