Úkol zní jasně! Vyhrát a pak se můžeme bavit dál… Pardubičtí fotbalisté, kteří mají v nohách už tak těžkou sezonu si to v její koncovce udělali ještě těžší. Po domácí prohře se Zlínem musí za každou cenu zdolat Jablonec. Severočeši mohou přicestovat na východ jako další účastník soutěžního ročníku 2023/2024. Jenže úplně stejně jsou na tom spolukandidáti přímého sestupu. Ve městě obuvi přivítají Ostravu a Brno zajíždí do Teplic.

Pardubičtí fotbalisté v posledním utkání s Jabloncem těsně prohráli. Doma jim to budou chtít vrátit. | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA - skupina o záchranu, 4. kolo:

FK Pardubice (15. místo, 31 bodů, 32:61) - FK Jablonec (12. místo, 40 bodů, 49:59).

Dnes 19:00, CFIG Arena

V letošní sezoně Pardubice narazily na Jablonec dvakrát. Obě utkání skončila vítězstvím domácího týmu v poměru 1:0. I když v tom druhém měření sil inkasovala Kováčova družina minutu před koncem základní hrací doby.

„Očekávám otevřenou hru, protože je Jablonec už zachráněný. Soupeř může hrát uvolněně, navíc to mají postavené tak, že chtějí hrát fotbal, což by nám mělo vyhovovat. Potkají se dva týmy, které se prezentují kombinační hrou. My ale hrajeme o život a na tom hřišti to musí být vidět,“ předesílá pardubický tahoun Pavel Černý.

Musíme se oklepat

Právě osmatřicetiletý matador vstřelil ve zpackaném zápase se Zlínem jediný gól svého týmu. Nutno podotknout, že míč do sítě jen doklepával po exkluzivní přihrávce Bartosze Pikula. Jenže Ševci utkání otočili.

„I s odstupem času jsem z nedělního utkání zklamaný. Měli jsme ho dovést, když už ne do vítězného, tak do remízového konce. Bod by nakonec vyřešil strašně moc. Tím, že jsme to nezvládli, převládá velké zklamání.“

ČLÁNEK (GLOSA)

Ale konec nářků. Velký tým dělá to, když hodí rychle nezdar za hlavu.

„Je dobře, že jdou zápasy takhle rychle za sebou. Člověk může alespoň zapomenout na nedělní prohru. Musíme se oklepat, dobře zregenerovat, trochu potrénovat a ve středu to urvat za každou cenu,“ velí pardubický kapitán.

Velký dluh. Pardubičtí fotbalisté mají co vracet svým fanouškům. Proti Zlínu je tlačili za body, ovšem…

„Přejeme si, aby znovu přišli a vytvořili nám tu báječnou atmosférou, kterou dělají v každém domácím utkání. Vždy nás ženou dopředu. Hrát před takovým publikem je radost. Na naše fanoušky se těšíme. Chceme se jim odvděčit vítězstvím,“ vzkazuje Pavel Černý.