Umělou trávu, i když v Xaverově, si pardubičtí hráči osahali, lépe řečeno, ošlapali už v úterý proti Teplicím. Tehdy jim činila dvacet minut menší problémy. Ani tentokrát ale svého protivníka nezatlačili hned od úvodu. První větší příležitost si dokonce vypracovali domácí, když jejich hlavička zabubnovala na břevno. Vedení se ale ujal favorit (minimálně pro svoji účast v nejvyšší soutěži). Netradičně. Po spolupráci obránců. Stoper Hranáč poslal milimetrový pas na krajního Koukolu, který vstřelil svůj první gól v pardubickém dresu.

Hosté přebrali definitivně iniciativu, ovšem žádnou další příležitost neproměnili. Černý nenašel pochopení u mladších kolegů a Janoškův trestný kop zastavila zeď. A tak Vlašim ukázala, jak na góly. Po přímočaré akci si zpracoval míč Smejkal, posunul si ho pod vybíhajícím gólmanem a pak ho dopíchl do uvolněné brány.

Zkraje druhé půle sice zahrozili jedovatou střelou domácí, ale Markovič byl na místě. Minutu po minutě získávali Pardubičtí územní převahu. Jenže zahazovali šance jako na běžícím pásu. Soupeř kontroval pokusy z delší vzdálenosti. Nerozhodný stav rozsekl nehlídaný Hlavatý, když předtím domácí brankář zpacifikoval dvě střely. Stejný hráč mohl přidat i pojistku, ale jeho zapálenou dělovou kouli vlašimský strážce uhasil.

David Mikula, asistent trenéra FK Pardubice:

„Po fotbalové stránce jsme sehráli asi nejlepší z těch tří zápasů v Tipsport lize. Vypracovali jsme si spoustu šancí. Škoda, že se stále trápíme ve finální fázi. V prvním utkání jsme testovali dva kluky z Brazílie. Pak jsme se s nimi rozloučili. Dostal šanci Kuba Tecl z devatenáctky. Byl s námi i Venca Míka a David Huf, poté co se vrátili z hostování. Co jsme chtěli, jsme si vyzkoušeli. Především nějaké nové věci. Celkově vládne spokojenost. Dvakrát jsme vyhráli, jednou remizovali. Vždy je dobré, když mužstvo vyhrává. V ligové soutěži jsme totiž moc vítězství nezaznamenali. Pro kluky je důležité naučit se znovu vyhrávat. Vidí, že věci, které dělají, mají smysl. A také to, že se jim vyplácí ta náročnost. Možná, že jsme mohli lépe zvládnout i zápas s Teplicemi. Nicméně sedm bodů a vítězství ve skupině hovoří za všechno.“

Tabulka



1. Pardubice 3 2-1-0 6:4 7



2. Teplice 3 1-1-1 6:6 4



3. Sparta B 2 1-0-1 6:4 3



4. Vlašim 2 0-0-2 2:6 0