Nekonečné čekání na zázrak. Velká sláva a pak rána do palice. Čtyřiapadesát let vyhlížíte prvoligový zápas ve svém městě. A po čtvrthodině prvního utkání jde vaše euforie do kytek… Slavia zahraje rohový kop, míč se v šestnáctce odráží, až ho domácí hráči odehrají do bezpečí. Jenom hostující kapitán Olayinka gestikuluje směrem k rozhodčímu. Hra pokračuje do té doby, než Hranáč netrefí lehkou přihrávku a pošle míč do zázemí. Aut se však nezahrává. Sudí začíná komunikovat se svým video asistentem. A jak signalizoval směrem k lavičkám obou týmů pověstný obdélník, bylo jasné, že si půjde zkontrolovat situaci k obrazovce. Domácí hráče ani diváky jeho zjištění nepotěšilo. Televizní mikrozáběr odhalil volejbalový úder Kostky. Penalta tedy byla nařízena správně. O tom teď již není pochyb. Nicméně, pokud se budou podobné situace takto pitvat, hodně lidí fotbal otráví. Škarohlídi by k tomu mohli říct, neměli jste se stadionem tak otálet a žádný VAR by vám nezkazil dojem z prvního zápasu. Do fotbalových pravidel byl totiž zapsán v roce 2018…

Komu se podaří slavnostně přestřihnout pásku při otevírání stadionu v centru Pardubic? Naposledy v roce 1931 prezidentu republiky Tomáši Garrigue Masarykovi, po kterém byl také pojmenován. V novém tisíciletí se důstojné role neujala hlava státu. Napodobila ho hned sedm šťastlivců, ale název dostal stadion po pardubickém odbojáři Arnoštu Košťálovi.

Pro marketingové účely je používán název CFIG Arena. Punc slavné události dodala návštěva předsedy fotbalové asociace Petra Fouska, výkonného ředitele LFA Tomáše Bárty, a také předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, jinak pardubický občan. Za město byli přítomni primátor Jan Nadrchal a jeho náměstek, mimo jiné pro sport, Jakub Rychtecký. Fotbalový klub reprezentovali Vladimír Pitter jako předseda představenstva FK Pardubice a sportovní ředitel Vít Zavřel.

„Chtěl bych Pardubicím pogratulovat k novému stadionu. Přeji jim mnoho vítězných utkání a nejlépe vždy vyprodanou CFIG Arenu. Přeji, aby sloužil místnímu klubu, který má velký podíl na rozvoji mládeže v České republice. Mohu slíbit, že plánujeme do Pardubic dostat reprezentační utkání v mládežnických kategoriích,“ vyslal zdravici Petr Fousek.

Otevíraní s nulou. Olayinka žaloval, VAR konal a vyrovnání odmítl Lima

Stadion je města. A jeho představitelé neskrývali dojetí, že mohli být hlavními aktéry slavnostního ceremoniálu.

„Po čtyřiapadesáti letech jsme mohli v našem městě znovu přivítat první ligu. Navíc před vyprodaným stadionem a v báječné atmosféře. Když hráči FK Pardubice nastupovali na hřiště v doprovodu mladých žáčků, byl to krásný moment. Jsem rád, že jsem mohl být toho součástí. Vzory jsou potřeba, kluci mohou snít o tom, že si jednou zahrají doma nejvyšší soutěž. Za město, ve kterém se narodili a kde žijí. Rekonstrukce památkově chráněného stadionu v majetku města stála za to. Zkrátka všude dobře, doma nejlíp,“ rozplýval se Jakub Rychtecký.

Jen v týdnu před utkáním se Slavii město předalo CFIG Arenu do užívání FK Pardubice.

„Ten den D jsem si vždy přál. Jsem vnitřně dojatý, že se nám splnil cíl, který byl zároveň snem. Čekali jsme dlouho a bylo to hodně hodně náročné. Někdy to protahování srazilo člověka na zem. Ale pokaždé jsem se zvedl a šel dál. Stálo to za to,“ vyznává se Vladimír Pitter.

KVÍZ: Znáte historii a současnost pardubického fotbalu? Dokažte to!

Jako první si trávník CFIG Areny osahali, v případě fotbalistů ošlapali, Pardubičtí a hráči pražské Slavie. Pro domácí se jednalo o velké zadostiučinění. Vždyť dvě a půl sezony trávili víkend co víkend na cestách. Trochu překvapivě neskrýval nadšení i kouč soupeře. Hodnocení zápasu začal netradičně.

„V první řadě chci Pardubicím pogratulovat ke stadionu. Klub si ho zaslouží, jde o novinku v českém fotbale, což je jen dobře. Byl jsem tady naposledy někdy před dvaceti lety na zápase s Xaverovem. Zápas skončil remízou 2:2. Jednu z branek dával náš asistent Zdenda Houštecký, který jinak branky skoro nestřílel. A za Pardubice hrál Martin Třasák, náš kondiční trenér. Taky jsem sem jezdil za Martinem Svědíkem, když byly Pardubice ve třetí lize. Teď to tady vypadá úplně jinak. Je to druhá nejlepší zpráva po té, že jsme vyhráli,“ překvapil Jindřich Trpišovský.

Jeho protějšek před dvaceti lety rozhodně neměl druholigové starosti. Radoslav Kováč. V tu dobu totiž tvrdil muziku v obraně pražské Sparty.

„Lidi byli skvělí, plný stadion. Hrálo se v parádní kulise. Myslím si, že i pro Slavii to byl příjemný zážitek. Trávník byl výborně připravený pro oba mančafty. Vlastní stadion pro Pardubic je prostě pecka,“ našel Kováč světlý bod na prohře s lídrem soutěže.