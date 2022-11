Kde celou dobu seděl? No na lavičce. Ještě, že existují dohody mezi kluby pro hráče na hostování… Tuhle větu si mohl před utkáním s Plzní několikrát opakovat Petr Kurka. Jeden z paktů totiž nepustil do hry kmenového hráče Viktorie Plzeň. Přitom Robin Hranáč je pro trenéra Kováče nepostradatelný. Pardubický kouč ale vytáhl z rukávu červené eso. Dal šanci Kurkovi poprvé v životě nastoupit v nejvyšší soutěži od začátku utkání. A nováček si proti mistru počínal jako borec se sto starty. Poradil si se všemi hvězdami Plzně a jako bonus přidal gólovou asistenci. Nezamotal Kováčovi hlavu?

V posledním kole kalendářního roku, které bylo zároveň otvíracím jarní části šokoval se svou partou celou fotbalovou republiku. Okradl o dva body vedoucí Plzeň (1:1).

Rozhodně se nejednalo o nějakou náhodnou remízu. Ba naopak Pardubice natahovaly ruku pro tři body.

„Musíme bod vzít a já jsem za něj ve finále strašně rád. Poté, co jsme vstřelili vedoucí gól, tak jsme kluky nabádali, že nemůžeme zalézt, nebo nás soupeř umlátí. Snažili jsme se být nadále aktivní, ale nakonec jsme inkasovali. Škoda té střely, protože jsme před tím odolali větším šancím,“ i přes cennou plichtu lituje Radoslav Kováč promarněné možnosti získat tři body.

Do hry nasadil novou obrannou, jak říkají u něj na Moravě, čtverku… Nuceně absentujícího Hranáče na hradil ve stoperském páru s Vlčkem Chlumecký a na kraj obrany zařadil debutanta Kurku, do té doby 23 minut v nejvyšší soutěži. Druhý hobloval Icha. Geniální tah…

„Jsem hrozně rád za stopery, kteří hráli velmi dobře. Samozřejmě, že nejde ubránit všechno. Obzvlášť proti takovému týmu jako má Plzeň. Musím také vyzdvihnout Ichu, který může hrát na jakémkoliv postu. Kurka, který hrál poprvé od začátku a měl na sebe těžký hráče zaslouží absolutorium. To jsou beci, ale musím pochválit všechny kluky. Jen doufám, že pro ně takový výsledek i předvedená hra bude obrovskou vzpruhou do dalších zápasů,“ přemítá.

Apel na aktivitu

Pardubice stejně jako v prvním vzájemném utkání letošní sezony byly favoritu vyrovnaným soupeřem. Trenér se ukázal také jako dobrý stratég, když poukazoval na našlapaný program mistra.

„Mohli být unavenější, ale mají tak nadupaný kádr, že když někdo přijde z lavičky může rozhodnout. Spíše jsem apeloval na to, že musíme být aktivní a vyhrávat souboje. A ne být bázlivý jako na Slovácku. Střeďákům jsem říkal, že musí držet herní disciplínu a rychle otáčet těžiště hry. Věděl jsem, že když to dvakrát otočíme, tak se ve tam objeví díry. Měli jsme také slušný přechod do útoku a Pája Černý udržel nahoře strašně balonů,“ vyjmenoval Kováč faktory úspěchu.

Účast v Tipsport lize

Do konce týdne rozchod a od pondělí znovu na značky… Pardubičtí fotbalisté se opět přihlásili do Tipsport ligy. Už se nejmenuje zimní, protože se letos hraje krátce po skončení podzimní části nejvyšší soutěže. FK svede boje ve skupině C. Trenér Kováč může počítat i se dvěma navrátilci z hostování. O základní sestavu se poperou útočník David Huf (Dukla Praha) a obránce Václav Míka (Chrudim). Pro pardubické diváky je zajímavé, že utkání proti rezervě pražské Sparty se uskuteční na hlavním hřišti areálu Pod Vinicí. Zápasové termíny: Pátek 25. listopadu: FK Pardubice – AC Sparta Praha B (10:30), úterý 29. listopadu: FK Pardubice – FK Teplice (10:30, UMT Xaverov), pátek 2. prosince: FK Pardubice – FC SB Vlašim (10:30, UMT Xaverov).