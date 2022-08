Do poločasu však mohlo být klidně vyrovnáno, to by však musel mít Vacek na své kopačce více štěstí, takhle se míč s pomocí gólmana Staňka otřel o břevno. Právě Vacek chvíli předtím dokonce dostal balon do sítě, když pohotově dorážel střelu Janoška, jenže videorozhodčí odhalil že zakončoval v rozporu s pravidly z ofsajdového postavení.

Co se nepovedlo před přestávkou, to hostům vyšlo po ní, konkrétně v 55. minutě, kdy si v šestnáctce našel odražený balon Solil a přízemní ránou vyrovnal.

Zajímavý duel se rozhodl čtvrt hodiny před koncem, Sýkora u brankové čáry v pádu dostal balon na Holíka, který odcentroval na volného Havla a ten zblízka překonal brankáře Markoviče.

Závěrečná pardubická snaha vyzněla naprázdno a také druhé vystoupení v novém ročníku tak nesmazalo nulu na bodovém kontě.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože to nebylo vůbec jednoduché. Udělali jsme pět změn, abychom rozložili síly a viděli hráče, které jsme v zápasech ještě tolik neviděli. Bylo vidět, že souhra trochu vázne. Byl to risk, ale museli jsme změny udělat vzhledem k úternímu utkání s Tiraspolem. Důležité je, že jsme to zvládli, je to pro nás velmi cenné vítězství,“ hodnotil utkání trenér Plzně Michal Bílek.

„Myslím si, že jsme odehráli velice dobré utkání a sahali po bodu, ale šťastnější byl soupeř. V prvním poločase jsme měli více šancí, bohužel je neproměnili, místo toho lacino inkasovali branku. Nakonec se nám podařilo smůlu ve druhém poločase protrhnout a vyrovnat, ale potom jsme si po autu nechali dát druhý gól a znovu dost lacino. Větší šance Plzně byly až po 70. minutě, do té doby jsme soupeře do výrazných možností nepustili. Je to škoda, ale musíme bojovat. Pokud budeme podávat takové výkony, musí se to brzy obrátit v náš prospěch,“ hodnotil trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

„Bylo to stejné jako proti Českým Budějovicím. Ty šance prostě musíme proměňovat. Ze hry mám jinak dobrý pocit, mezihru jsme měli slušnou, v první půli jsme byli určitě nebezpečnější, bod by zápasu slušel,“ litoval explzeňský Dominik Janošek.

Plzeň – Pardubice 2:1

Fakta – branky: 21. Kliment, 75. Havel – 55. Solil. Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Líkař. ŽK: Dedič – Toml, Hlavatý. Diváci: 7251. Poločas: 1:0. FC Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Kaša, Čihák, Havel – Cadu (62. Kopic), Qose (46. Bucha), Kalvach, Mosquera (46. Pilař) – Kliment (46. Sýkora), Chorý (74. Dedič). FK Pardubice: Markovič – Rosa (33. Kostka), Vlček, Toml, Helešic – Janošek – Tischler (74. Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (58. Lima) – Černý (74. Huf).