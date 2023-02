První liga se neopakuje každý den. V Pardubicích se čekalo na reprízu 54 let!

FOTOGALERIE/Vyprodáno. A kdyby se vešlo do CFIG Areny deset tisíc fanoušků, byl by rovněž plný dům. Ojedinělá událost v podobě být v Pardubicích na prvoligovém fotbale se neopakuje každý den. V krajském městě dokonce po čtyřiapadesáti letech. Tedy době, kdy Pardubice patřily ve východočeské hierarchii až za Hradec Králové. Vysvětlení je prosté: když byl stadion, nebyla kvalita na nejvyšší soutěž, a když už kvalita byla, nebyl stadion… V roce 2023 se obě podmínky splnily a fanoušci ve městě a okolí tak mají na několik let o zábavu postaráno. Aby byla prvoligová, sami neovlivní. Mohou ale své miláčku povzbuzovat v honbě za záchranářskými body.

Divácká atmosféra v CFIG Areně byla skvělá. Ke smůle domácích fanoušků však Pardubice se Slavii prohrály. | Foto: Deník/Ladislav Adámek