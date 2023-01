FC Slovan Liberec - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Fakta - branky: 40. Olatunji – 47. vlastní (Plechatý). Rozhodčí: Orel – Ratajová, Mokrusch; VAR: Berka, AVAR: Vlček. Žluté karty: Vliegen, Ghali – Šimek. FC Slovan Liberec: Vliegen – Gebre Selassie (C), Prebsl, Plechatý – Fukala, Červ, Valenta (74. Doumbia), Višinský (74. Rabušic), Preisler (88. Mészáros) – Olatunji (62. Rondić), Ghali (62. Frýdek). Trenér: Luboš Kozel. FK Pardubice: Nita – Icha (5. Kostka), Vlček, Hranáč, Helešic – Vacek, Pikul (46. Lima), Janošek, Hlavatý (87. S. Šimek), Tischler – Černý (C) (73. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč.

Pardubice vytáhly eso z rukávu. Mezi jejich tři tyče se postavil Florin Nita. Rumunského reprezentanta získaly na hostování z pražské Sparty. Den před utkáním.

První ránu inkasovali hosté už ve třetí minutě. Ne však gólovou. Jeden z pilířů zadní řady Icha se chytil za stehenní sval a záhy musel opustit hřiště. Byl ještě svědkem šance domácích. Centr Fukaly propadl za obranu, ale Višinského střelu jeden z jeho spoluhráčů zablokoval. Liberec se nadechl k tlaku, ze kterého pramenilo pět rohových kopů v první čtvrthodině. Jeden z nich zařídil další blok pardubické obrany při střele nové akvizice Slovanu jménem Olatunji. Zhruba druhá patnáctiminutovka naopak patřila hostům. V největší šanci orazítkoval Tomáš Vlček hlavou břevno. Pardubičtí si potom vypracovali několik rohů po sobě, ovšem bránu soupeře prakticky neohrozili. Konec první půle patřil Severočechům. Pardubičtí fotbalisté stejně jako na podzim dostali nemoc zvanou standardní situace. Ve 40. minutě Prebsl hlavou nevědomky posunul rohový kop na Červa. Bývalý pardubický hráč na sebe vylákal Nitu, poslal míč na malé vápnu a Olatunji už měl lehkou úlohu. Vzápětí Preisler zkoušel z dálky pozornost bývalého brankáře z Letné, ale jeho projektil letěl nad.

Do druhé půle hostující trenér Kováč poslal na hrací plochu Limu místo Pikula. První útok podnikli domácí, ovšem Červ si na Nitu nepřišel. Hra se přenesla na druhou stranu a dezorientovaný domácí obránce vyrobil rohový kop. Janošek poslal svíci na zadní tyč a Plechatý místo odkopu jednou nohou tou druhou srazil míč za záda nizozemského gólmana Vliegena. Po hodině hry domácí lodivod Kozel vyndal ze sestavy nigerijské duo Olatunji – Ghali. Hru jeho týmu měli oživit Rondič a Ch. Frýdek. V 65. minutě se vydal na zteč liberecké brány Janošek. Narýsoval přihrávka na Hlavatého, který dal míč pod sebe, Černého střelu však zastavil padající obránce. O šest minut později namlsaný Janošek vypálil na Vliegena z dvaceti metrů, ten si však pohlídal prostor u tyče. Svůj vlastní gól chtěl odčinit Plechatý, pálil však metr nad. Hosté se v poslední čtvrthodině neuchýlili k bránění remízy. Naopak byli aktivnějším týmem. V 76. minutě se čerstvý Krobot prosmýkl kolem Prebsla, ale na jeho nabídku Tischler o krok nedosáhl. Pět minut před koncem Janošek pálil vedle. Zbývající momenty vyrovnaného utkání žádný vzruch už nepřinesly.

„Jednalo se o zápas dvou poločasů. Hned v začátku se nám zranil Icha a než se Kostka zapracoval více do hry, dostal nás soupeř pod tlak. Domácí si vytvořili hodně rohů a bohužel jsme po jednom v závěru inkasovali. V přípravě jsme neměli tak kvalitního soupeře, tak jsme si zase museli zvykat na vysoké tempo. O přestávce jsme na kluky apelovali na to, že málo otáčíme hru a jsme bojácní. Po změně stran jsme se hodně zlepšili. Kluci poslouchali naše pokyny. Byli jsme lepším týmem a mohli jsme vstřelit více gólů. Bod je zasloužený a my ho bereme všemi deseti," hodnotil pardubický trenér Radoslav Kováč.