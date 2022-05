Oříšek je to i pro vedení, které musí intenzivně jednat. Hráčský trh v České republice totiž není bezedný.

"Po sezoně u nás několik hráčů skončilo. Pochopitelně již nyní se řeší složení kádru pro nadcházející ročník,“ předesílá sportovní ředitel Vít Zavřel.

Při pohledu na odchody se mu kádr tak trochu rozsypal pod rukama.

„Karel Pojezný již má termín zahájení přípravy s Baníkem, datum startu přípravy Plzně zná Robin Hranáč. Pokračovat v Pardubicích nebudou Rezek a Matějka. Červ se vrací do Slavie a podle posledních informací se vydá do jiného ligového klubu. Pokud jde o Vojtu Patráka, jsem domluven s jeho agentem panem Müllerem i Tomášem Rosickým, že začne přípravu u nás. Jen si to ještě musíme potvrdit, až bude jmenován nový trenér Sparty,“ vypočítal změny Zavřel.

Otazník visí na Caduem.

„Máme nějaké náznaky. Uvidíme, co bude ve hře. Poptávka na něj je ze dvou klubů,“ naznačil Vít Zavřel.

DNEŠNÍ JISTOTA



Konec hostování: Lukáš Matějka, Robin Hranáč (oba Plzeň), Jakub Rezek (Slovácko), Lukáš Červ (Slavia Praha), Karel Pojezný (Baník Ostrava), Vojtěch Patrák (Sparta Praha).



Pokračující hostování: Jakub Markovič (Slavia Praha).



Nové smlouvy: Adam Lupač, Dominik Mareš (oba na tři roky), Jan Jeřábek a Pavel Černý (oba prodloužili o rok).



V jednání: Tomáš Čelůstka.



Poznámka: další hráči pokračují v plnění kontraktu