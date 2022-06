18. kolo – 4. února: FK Pardubice – SK Slavia Praha. 20. kolo – 18. února: FK Pardubice – FC Fastav Zlín. 22. kolo – 4. března: FK Pardubice – Baník Ostrava. 24. kolo – 18. března: FK Pardubice – FK Teplice. 26. kolo – 8. dubna: FK Pardubice – Sparta Praha. 28. kolo – 22. dubna: FK Pardubice – Hradec Králové. 29. kolo – 26. dubna: FK Pardubice – 1.FC Slovácko.

Nový soutěžní ročník již zná svůj jízdní řád. Co se týče modelu FORTUNA:LIGY se oproti minulé sezoně nemění.

Základní část odehraje šestnáct týmů systémem každý s každým doma, venku. Pak se soutěž rozdělí podle pořadí na tři nadstavbové skupiny.

Všechny kluby netrpělivě čekaly na rozlosování. V jednom z nich ale byli jako na trní. A zatímco patnáctka hltala, jak dopadne podzimní los, v Pardubicích už se zraky upínaly k jarní části. Domácí utkání už totiž budou hrát na zrekonstruovaném Letním stadionu.

Jako by los chtěl pardubickým fanouškům vynahradit léta strádání. Nová fotbalová aréna si nemohla přát lepší kolaudaci. Její provoz spoluotevře na začátku února nejlepší český tým poslední pětiletky, pražská Slavia. To ale není vše. V dubnu na Letňák dorazí Sparta a také sousední Hradec Králové.

„Los nejvyšší soutěže je poměrně složitý proces. Měli jsme jediný požadavek. Chtěli jsme takové losovací číslo, které by nám umožnilo hrát poprvé na Letním stadionu až ve druhém kole jarní části. Zbytek už byl tak trochu dílem souhry okolností vyplývajících z požadavků dalších klubů,“ vysvětluje Radek Klier, PR manažer FK Pardubice.

Krejčímu přibyly šediny, chuť do fotbalu ale má velkou. Noví hráči ho nabijí

„Tak nějak jsme tušili, že by mohli vyjít dva soupeři z první trojky plus Hradec. Vyšlo to nad plán,“ dodává Lukáš Ouředník, generální sekretář FK Pardubice.

K dokonalosti chybí na Letňáku úřadující mistr.

„Moc jsme si přáli Plzeň, kde teď jsou naši bývalí hráči Cadu s Čihákem,“ říká Klier.

Přesto se jeho tým střetne s Viktorii doma. V podzimní derniéře, která zatáhne oponu za vypůjčením Ďolíčku.

Druhý východočeský tým musí v boleslavském azylu odehrát celou sezonu. Hradec ji vykopne atraktivním duelem se Slavii. Derby s Pardubicemi si střihne v říjnu.

Glosa Zdeňka Zamastila

Štěstí při losu? Je za tím věda!

Náhoda, ale hlavně souhra okolností, která vyplynula z požadavků klubů. Slavii, Spartu ani Hradec nepřivála na Letní stadion paní Fortuna, kterou sbalil zástupce FK Pardubice před losovacím aktivem, ale matematika. Respektive profesor matematiky Dalibor Fronček. Na univerzitě v Minnesotě vyvinul metodu, která strčila do kapsy Bergerovy tabulky, využívané v nižších soutěžích. Ty Frončekovy zajistí, aby v jednom kole nehrála doma mužstva, která sdílí stadion, či jsou geograficky blízko. Také umožní pravidelné střídaní zápasů na domácím a venkovním hřišti. Žádná věda. I když. Právě to je věda…