Solil a Hranáč vyráží s reprezentací U21. Směr Albánie a Andorra

Tuto neděli má v Praze sraz reprezentace do 21 let. Trenér Jan Suchopárek sáhl i do pardubického týmu a na dvě kvalifikační utkání do Albánie a v Andorry se vydají Tomáš Solil a Robin Hranáč.

Tomáš Solil (vlevo) a Robin Hranáč (vpravo) si připíšou starty v reprezentaci U21. | Foto: Ladislav Nussbauer

Po sobotním utkání pardubického týmu ve Zlíně bude mít FORTUNA:LIGA týdenní přestávku, během níž čekají zápasy většinu reprezentačních týmů. Svou aktuální podobu má také složení reprezentace do 21 let, kterou čeká 25. března utkání v Albánii a o čtyři dny později uvidí zápas našich mladíků Andorra. Oba zápasy se hrají v rámci kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023, které se bude konat v Rumunsku a v Gruzii. V nominaci se objevuje jak jméno záložníka Tomáše Solila, tak stopera Robina Hranáče, který je na východě Čech na hostování z Viktorie Plzeň. Trenér Jan Suchopárek pozval také expardubického gólmana Lukáše Horníčka, mezi náhradníky pak figuruje jméno pardubického brankáře Jakuba Markoviče. Celá nominace zde: Nominace U21Zdroj: fačr