Branky: 8. Sörensen (Höjer), 26. Kuchta (Haraslín), 60. Sadílek (Haraslín), 72. Minčev (Sadílek), 74. Wiesner (Minčev) – 15. Janošek (Zahradníček), 66. Sychra. Rozhodčí: D. Černý – Caletka, Antoníček. ŽK: 58. Pavelka (SPA), 84. Karabec (SPA) – 37. Hlavatý (PCE). AC Sparta Praha: M. Kovář – Wiesner (83. Fortelný), Vitík, Sörensen (46. Zelený), Höjer – Pavelka, Sadílek – Jankto (24. Karabec), Daněk (67. Mejdr), Haraslín (67. Minčev) – Kuchta. FK Pardubice: Markovič – Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Zahradníček (66. Sychra), Hlavatý (85. Tischler), Icha, Janošek (76. Vacek), Helešic (66. Rosa) – Černý (66. Lima).

Východočeši chtěli hned od úvodních minut začít tam, kde v minulém utkání skončili. Do zápasu vstoupili po rozehrávce aktivně a vybojovali roh, kterým ale nijak neohrozili sparťanského brankáře.

Domácí pomalu ale jistě začali stupňovat tlak, což se jim také vyplatilo. Konkrétně zafungovala dánská spolupráce. Höjer našel přesným centrem na zadní tyči Sörensena, který hlavou překonal pardubického brankáře.

Ono ale pozor! Pardubice rozhodně nepřijely na Spartu hrát druhé housle. V patnácté minutě Zahradníček skvělým pasem našel Janoška, který předvedl svůj fotbalový um, když se položil do střely a vymetl pavučiny - 1:1.

Po dobu dalších zhruba deseti minut se hrál spíše vyrovnaný fotbal kolem středového kruhu. Přerušit chvíli letargie mohl Dominik Kostka, který byl vyslán dlouhým výkopem Markoviče, pardubický záložník ale zakončit nedokázal.

Byla to naopak Sparta, která znovu udeřila. Minutu před brankou musel vinnou zranění vystřídat Jankto, kterého nahradil talentovaný Karabec. Ten také byl hlavním strůjcem pohledné akce, když průnikovou přihrávkou našel Haraslína, který už pouze nahrával Kuchtovi do prázdné brány - 2:1.

Na Letné se i nadále hrál pohledný fotbal. Východočeši se nesmířili s nepříznivým výsledkem a Michal Hlavatý nadvakrát ohrozil sparťanského strážce tří tyčí. Nejprve z dálky mířil jen těsně vedle a o několik minut později orazítkoval horní tyč brány domácích.

V prvním poločase byl tak k vidění pohledný fotbal, který rozhodně zbořil všechy předzápasové predikce.

Sparťanská dominance

Ve druhé části utkání Sparta působila už daleko klidnějším a dominantnějším dojmem. Pardubice spíše hrály na své polovině a snažily se pozorně bránit. Což do šedesáté minuty jim vycházelo. To by však nemohl být na hřišti Lukáš Sadílek. Jak už je v tomto zápase zvykem, tak opět se jednalo o velmi pohlednou trefu. Sparťanský záložník si udělal prostor za velkým vápnem, obstřelil pardubickou defenzivu a trefil se za záda Markoviče - 3:1.

Vzápětí mohli domácí odskočit o tři branky. Markovič zachyboval při rozehrávce a vybídl Kuchtu ke skórování. Vyběhlého pardubického gólmana sice přeloboval, ale jeho střela skončila na břevnu. O ani ne minutu později si mohl sparťanský útočník spravit chuť, ale v samostatném úniku střílel pánu bohu do oken.

Radoslav Kováč se rozhodl oživit hru Pardubic trojnásobným střídáním. Což se podařilo na jedničku! Sychra totiž ihned při svém prvním kontaktu s míčem snížil na rozdíl jedné branky. V uvozovkách řečeno se zopakovala situace při první pardubické trefě. S rozdílem toho, že centroval Hlavatý, který našel Sychru. Ten se do střely položil a halfvolejem překonal Kováře - 3:2.

Byť Východočeši rozhodně nehráli druhé housle, tak těžkou hlavu si Radoslav Kováč bude dělat ze standardních situací. Sparta zahrávala přímý kop nedaleko od rohového praporku, konkrétně Lukáš Sadílek. Ten přesným pasem našel Minčeva, který hlavou překonal Markoviče.

Minčev zhruba o minutu později byl jménován hrdinou napodruhé, když utekl po levé straně a křižnou přihrávkou našel nabíhajícího Wiesnera. Ten prostřelil pardubického gólmana a rázem Sparta šla do tříbrankového vedení 5:2.

Svěřenci trenéra Priskeho i nadále zavářeli pardubické obraně, ale i Východočeši mohli skórovat. Sychra průnikovou přihrávkou vyslal Limu, ale ten mířil jen těsně vedle brány domácích.

V osmašedesáté minutě se jako "správní" fotbaloví nadšenci ukázali domácí fanoušci, když dýmem z dýmovnic zahalili celý stadion do mlhy, což podpořili i nechvalným skandováním na účet svého rivala Slavie. Rozhodčí tak musel pozastavit utkání.

Zbytek utkání se spíše dohrával už v "klidném" tempu. Diváci mohli vidět velmi pohledné utkání, kde padlo hned několik nádherných branek. Pardubice i přes povedený výkon ale prohrály poměrně jasným rozdílem a nadále zůstavají na posledním místě tabulky. Sparta si prodloužila šňůru neporazitelnosti na jedenáct zápasů.

Radoslav Kováč (FK Pardubice): "Myslím si, že jsme odehráli slušné utkání. Připravovali jsme se na standardní situace, ale dělali jsme zbytečné chyby. To mě mrzí, byť jsme se na to připravovali. Kluci odehráli ale velmi slušné utkání. Pokud na Spartě však chcete získat body, tak se musíte takovým chybám vyvarovat. Příští týden máme Brno, což pro nás bude opět klíčové utkání."

Dominik Janošek (FK Pardubice): "Šli jsme do zápasu s tím, že proti Spartě musíme hrát odvážně. Myslím si, že je to pro nás trochu krutý výsledek, ale domácí nám dali lekci z produktivity a zasloženě vyhráli."