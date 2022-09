„Naším cílem bylo především dobře plnit taktické pokyny. Chtěli jsme dobře vstoupit do utkání. Olomouc sice měla víc šancí, ale ta možnost dostat se do hry tam stále byla,“ říká pro klubový web Emil Tischler a pokračuje: „Pak jsme ale bohužel dostali červenou kartu a navíc branku do šatny. Ve druhé části jsme hráli v deseti a snažili jsme se ještě s tím něco udělat, bohužel tam spadla druhá branka a prohráli jsme.“

Červená karta byla samozřejmě kamenem úrazu celého utkání, ale na kolena hráče srazila především branka těsně před pauzou.

„Když se hraje v deseti a výsledek je vyrovnaný, tak stále to můžete ubránit. Dá se dostat i do nějakého brejku a vstřelit branku, ale tím, že se Olomouc dostala do vedení, tak měli určitou jistotu a bylo to pro nás těžší,“ vysvětluje pardubická stálice.

Tento čtyřiadvacetiletý hráč proti Olomouci nastoupil na jemu nezvyklé pozici. Musel se zhostit spíše defenzivních činností, na což do teď nebyl tolik zvyklý.

„Měl jsem za úkol držet střed hřiště a doplňovat to tam, kde to bylo potřeba. Je klidně možné, že tam budu hrát znovu a budu se snažit tu pozici dělat co nejlépe,“ říká na závěr Emil Tischler.