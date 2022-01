Toto jméno není fotbalovým příznivcům v Pardubickém kraji neznámé. Vždyť první fotbalové kličky zkoušel v Dolní Dobrouči. Krátce působil v Rychnově nad Kněžnou a pak se už vydal do světa velkého fotbalu.

Sportovní manažer Martin Shejbal předává dres FK Pardubice Kamilu Vackovi (vpravo).Zdroj: Radek Klier

Nastupoval v mládeži i prvním týmu Sigmy Olomouc. Odkud zamířil na první zahraniční angažmá, do bundesligové Arminie Bielefeld. Vrátil se do Ceské republiky a se Spartou získal titul v roce 2010. Okusil také prestižní Serii A ve Veroně. Na Letné získal druhý titul a putoval do Mladé Boleslavi. Zahrál si rovněž v nejvyšší polské soutěži (Gliwice a Wroclaw). Má za sebou také trochu exotické angažmá v izraelském Maccabi Haifa. Poznal i severský fotbal v dánském Odense. V roce 2019 zamířil do týmu pražských Bohemians. A nyní se devítinásobný český reprezentant stává součástí organizace FK Pardubice.

„V mém věku už člověk zvažuje spoustu věcí. Myslí také na rodinu, a příchod do Pardubic tak dává smysl i po této stránce. Možností jsem měl víc, ale rozhodl jsem se na základě přesvědčení, že vedení klubu ve mně má důvěru. Já se ji budu snažit na hřišti oplácet,“ popisuje další krok v kariéře Vacek.

Přichází však do celku, který bude bojovat o záchranu. A on k tomu bude muset přiložit nohu k dílu.

"Nějaké zkušenosti už mám a věřím, že budu schopný klukům pomoci, ale fotbal je kolektivní sport, bude záležet na každém hráči. Vím, že Pardubice byly pro každého soupeře nepříjemné, protože zvládají těžké zápasy a bojují vždy do až konce. Dokáží bodovat i venku, nejen v Ďolíčku a tým má svůj charakteristický styl, který se nemění. Doufám, že do týmu zapadnu a stanu se jeho důležitou součástí," nastiňuje své plány Vacek.

Ten se tak přiřazuje k novým tvářím, které budou v Pardubicích na jaře působit: Jakub Rezek (Slovácko), Robin Hranáč (Plzeň), Karel Pojezný (Baník). Na testech zůstávají Nana Akosah-Bempah (USA) a Ameer Rayan (Izrael). Naopak už se nepočítá s Ondřejem Novotným (Sparta Praha) a Laurentem Kissiedou (Pobřeží slonoviny, Memphis).

Z podzimního kádru odešli: Šejvl (Chrudim - hostování), Kurka (Ústí nad Labem - hostování), Beran (Slavia, poté Bohemians - konec hostování).

Generálka na jaro

FK Pardubice - FK Dukla Praha se odehraje v sobotu 29.1.2022 od 14:00 hod. na hřišti č. 2 v areálu na Vinici.