/ROZHOVOR/ Dva měsíce byl mimo hru, ale po těžkém návratu zpět na hřiště znovu ukazuje, jak je pro Hradec důležitý. Vytáhlý útočník Daniel Vašulín si ve čtyřech duelech po zranění připsal dvě branky. Nejprve zařídil remízu ve Zlíně, minulý týden zase nastartoval obrat v Brně. Teď by rád na výhru navázal i v neděli proti nevyzpytatelným Českým Budějovicím. Utkání se bude hrát v Mladé Boleslavi zítra od 16 hodin.

Daniel Vašulín. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Jak důležitá byla výhra v Brně?

Hodně. Po tom výkonu v Teplicích, který se nám vůbec nepovedl, jsme se dostali někam, kam jsme nechtěli. Z tohohle pohledu důležité tři body. Teď ale hrajeme zápas doma a potřebujeme výhru potvrdit. Až pak si můžeme říct, že jsme měli tyhle dva týdny úspěšné.

FORTUNA:LIGA - 27. kolo: FC Hradec Králové (7. místo, 34 bodů, 30:35) - SK Dynamo České Budějovice (12. místo, 28 bodů, 25:49), Neděle 16.00, Lokotrans arénea, Mladá Boleslav

Co jste si po protrápeném duelu v Teplicích řekli? Výkon v Brně byl totiž úplně jiný.

Že to takhle dál nejde. V Teplicích jsme opravdu nepředvedli vůbec dobrý výkon. Nedostali jsme se do zakončení, nic nám nefungovalo. Soupeř z ojedinělé šance dal gól, přitom jsme do toho šli s tím, že ho dostat nechceme. Trošku to s námi zamávalo, ale vzali jsme to za dobrý konec, protože v týdnu se na tréninku ukázalo, jakou mají všichni chuť to odčinit i pro fanoušky. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale byl to pouze jeden zápas.

Teď vás čekají České Budějovice, s nimi jste se letos potkali už dvakrát, víte do čeho jdete?

Je to soupeř, který se pohybuje pod námi, takže to máme ve svých rukách. Myslím si, že jsme dobře naladěni po výhře v Brně a věřím, že se to přenese do zápasu a zvládneme ho.

Dynamo porazilo Slavii, pak zase prohrálo s Teplicemi, nevyzpytatelný soupeř?

Upřímně je úplně moc nesleduji. Je to bojovný tým s dobrými individualitami. Koukneme se na videa, kde to všechno uvidíme a věřím, že se na to co nejlíp připravíme.

Po zranění jste střídal ve Zlíně, pak už jste odehrál všechno, čekal jste takhle rychlý návrat na trávník?

Úplně ne. Bylo to pro mě náročné, nebyl jsem v dobré kondici, protože jsem přes dva měsíce netrénoval. Teď už se však cítím na hřišti dobře, a věřím, že ještě nějakými góly týmu pomůžu a že v poklidu dohrajeme sezonu.

Jak moc vám pomohlo, že jste po zranění naskočil a hned jste dal gól?

Pro útočníka je vždycky lepší, když se vrátí a nemusí na gól dlouho čekat. Mně se to povedlo naštěstí po pár minutách. Bylo to pro mě další povzbuzení, abych se vrátil mnohem rychleji, teď už jsem stoprocentně fit.

V posledních duelech se v Hradci vsází na tři útočníky, když s vámi nastupují i Matěj Koubek a Filip Kubala, jak vám tahle varianta vyhovuje?

Jsme rádi za tuhle možnost. Všichni jsme typologicky jiní, což trenéři vidí a snaží se to využít. Klape nám to a doufám, že to bude pokračovat.

Ve městě pod Bílou věží působíte třetí sezonu, cítil jste po posledních nezdarech tlak, když se začaly ostatní týmy dotahovat? Přeci jen roste nový stadion a nikdo tu nechce bojovat o přežití.

Samozřejmě, že cítili. Je tu teď velký tlak. Nechci to ani říkat, ale kdyby se tu liga neudržela, tak by to byl velký problém pro nás hráče i pro celý Hradec. Člověk si však nemůže na hřišti něco takového připouštět. Sezonu nemáme špatně rozehranou, máme celkem dost bodů, navíc hrajeme se soupeři, kteří jsou pod námi. Záleží jenom na nás, jak se k tomu postavíme. Když ty nejbližší zápasy zvládneme, tak si myslím, že ročník nakonec můžeme hodnotit jako dobrý.

Bavíte se v kabině o tom, že by vstupenkou do střední skupiny mohla být už pouze jedna výhra?

Takhle vůbec nepřemýšlíme. Chceme vyhrát každý zápas, jsme tak nastaveni. Někdy se to povede, někdy ne. Člověk to někde vzadu může mít, ale vždycky chce zvítězit. Teď máme zápasy, které, jestli chceme hrát v lepším středu tabulky, kde si i myslíme, že bychom měli být, musíme zvládnout.