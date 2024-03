Dobrý výkon na body nestačil. Pardubice mohly především v první půli jít několikrát do vedení. To se však nestalo a ve druhém poločase se hra domácích zhroutila jak domeček z karet. Po dvou červených a jedné obdržené brance prohráli svěřenci trenéra Kováče s Baníkem Ostrava 0:1.

Pardubice v domácím prostředí nejtěsnějším možným rozdílem nestačily na Baník Ostrava. | Foto: David Haan

FK Pardubice - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0) Branky: 69. Blažek (Lischka). Rozhodčí: Szikszay – Volf, Matoušek. ŽK: 2:5. ČK: 73. Kováč a 72. Chlumecký, 78. Ortíz (oba po druhé ŽK). Diváci: 4107. FK Pardubice: Kinský – Icha, Kukučka, Ortíz, Chlumecký – Hlavatý (C), Solil (89. Donát), Kissiedou (71. Míšek), Patrák (80. Mareš) – Brdička (71. Sychra), Krobot (80. Černý). FC Baník Ostrava: Letáček – J. Juroška, Blažek, Lischka (C), Kpozo – Boula (90+5. Grygar) – Buchta (83. Rusnák), Rigo, Šín (89. Ji. Klíma), Ewerton – Tanko (83. Adediran).

Po dvou minutách už mohly zásluhou štěstí jít Pardubice do vedení, když Lischka pořádně nechal proběhnout při malé domů brankáře Letáčka. Ten však míč na čáře stihl odkopnout.

Zřejmě největší příležitost domácího celku však přišla v průběhu 30. minuty. Brdička dostal přesný pas za obranu a šinul si to sám na Letáčka. V tutové šanci ale mířil těsně vedle brány. Baník pořádně vystrašil také nacvičený signál domácích, po kterém Patrák pálil z voleje do prostoru vedle svatyně brány hostů.

Domácí i nadále kupili šanci za šancí. Po jednom z centrů z levé strany se k hlavě dostal Vojtěch Patrák a nastřelil břevno Letáčkovy brány. Z dorážky ještě pálil mimo Brdička.

V závěru první půle se také Ostrava dostala do několika šancí. Z malého vápna těsně minul prostor mezi třemi tyčemi Ewerton.

Druhý poločas odstartovalo hned několik závarů před pardubickou bránou, ale Kinský se měl na pozoru a nedovolil si zaváhání. Na druhé straně si po jednom z rychlých brejků došel šikovně pro faul Krobot. Standardní situace ale znamenala pouhé zpestření hry.

Zatím největší příležitost hostů dostal v 63. minutě Matěj Šín, ale po centru z levé strany mířil hlavou vedle. Baník i nadále utahoval pomyslné šrouby a pardubický strážce svatyně po jedné z šancí hostů inkasoval.

Po rohovém kopu stál na zadní tyči osamocený Filip Blažek, který poslal míč za záda bezbranného Kinského.Hra pardubického týmu se i nadále hroutila jak domeček z karet. Po druhé žluté kartě šel totiž do sprch Martin Chlumecký. Za ním hned následoval i trenér Kováč. Červenalo se však i nadále. V souboji si nešikovně počínal Ortiz a po druhé žluté kartě musel jít do kabin také on.

Domácí se nevzdávali a snažili se o vyrovnání. To měl na kopačce po přímém kopu Solil, ale ve složité situaci pálil do nebes. Tlak měli Pardubičtí i v nastaveném čase, ale vstřelit gól se nepodřilo a svěřenci trenéra Kováče tak prohráli nejtěsnějším možným rozdílem 0:1.