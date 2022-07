Vyzkoušeli si řeholi modelek a přesunuli se do Grazu na Galatasaray

Štreka do Hradce. Klepete si na čelo a říkáte si, že Hradec je za rohem. To máte pravdu, ovšem pardubičtí fotbalisté neodcestovali do Hradce Králové, ale do Štýrského Hradce. A další záhada. V rakouském městě pod Alpami nevyzvou na souboj tamní Sturm ani GAK. Své síly zkonfrontují s tureckým velkoklubem jménem Galatasaray Istanbul.

Pardubičtí fotbalisté si střihli společné focení. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil