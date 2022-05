Skupina o záchranu - závěrečné 5. kolo

FK Teplice - FK Pardubice 0:2

Fakta - branky: 38. vlastní Bulmaga, 69. Čihák. Rozhodčí: Machálek. Žluté karty: Bulmaga, J. Mareš – 63. Černý. Diváci: 1288. Poločas: 0:1. FK Teplice: Mucha – Bulmaga (46. Vobecký), Hora, Chaloupek – Kodad, J. Mareš (C) (64. Hural), Moulis, Prošek (64. Procházka), Sejk (46. Ledecký) – Nsunzu, El Maghraby. FK Pardubice: Markovič – Cadu (71. Sychra), Čelůstka, Černý (71. Huf), Červ (87. Toml), Čihák – Jeřábek – Kostka, Lupač (71. Vacek), Patrák (84. D. Mareš) – Pojezný.

Ostatní zápasy: Zlín - Jablonec 1:1, Bohemians - Karviná 4:0.

Konečné pořadí: 11. Pardubice 37 b., 12. Zlín 36 b., 13. Jablonec 34 b., 14. Bohemians 34 b. 15. Teplice 29 b., Karviná 19 b.

Teplice vyslaly k zápasu béčkovou sestavu, ale pardubičtí fotbalisté se v roli favorita necítili úplně komfortně. Z jejich projevu byla cítit nervozita. Několikrát dokonce pustili soupeře do náznaku šance. Sami si jich vytvořili víc, ale žádná hitparáda se z jejich strany nekonala. Uklidnění na hostující kopačky mohl přinést už v 8. minutě Lupač. Na zteč teplické brány ho vyslal Černý, ovšem blonďatý záložník v tváři v tvář gólmanovi Muchovi neskóroval. Na konci dvacáté minuty přihrával od zasní čáry Patrák, domácí obrana si ale s jeho nabídkou spoluhráčům poradila. Stejný hráč pak štrikoval ve velkém čtverci, poslední klička však už byla na víc. Ve 37. minutě Cadu vleže vybojoval míč pro svůj tým, který si chtěl převzít ve skluzu Černý. Jenže po něm skočil Bulmaga a rozhodčí odpískal trestný kop. Jako již tradičně se k němu přihlásil Čelůstka. Stejně jako proti Karviné cizelérsky střelou přes zeď zadělal na gól. Míč v sítí neskončil zásluhou tygřího skoku Muchy. U balonu byl ale první Červ, který ho vracel před bránu. Snažil se k němu propracovat Cadu, předběhl ho nešťastník předchozí situace Bulmaga, který přihrávku srazil do vlastní sítě. Vzápětí si Cadu zasekl míč v šestnáctce, Mucha jeho záměr s obstřelením přečetl. Na druhé straně také nebylo mrtvo. Do příležitosti se dostal Moulis, který přestřelil.

Po změně stran přišla největší gólová možnost domácích. Na penaltě napřáhl ke střele osamocený Prošek a Markovič vytáhl ze svého arzenálu fantastický zásah nohou. Obraz hry z prvního poločasu dostal opačné obrysy. Severočeši útočili a pardubičtí fotbalisté bránili. Navíc svému protivníku pomáhali v tlaku nepřesnostmi. Vepředu neudrželi kloudně míč. Naštěstí pro ně i jim uskakoval míč z kopaček. A tak přišla rozuzlení celé tajenky. V 68. minutě se utrhl do útoku Patrák a ze své nohy vypustil nechytatelnou pumelici. Ta však zabubnovala pouze na břevno. Domácí raději odkopli míč do zámezí. Po rohovém kopu Cadua se snesl míč na zadní tyč. Od Červa se dostal k Čihákovi, který s přispěním domácího hráče propálil vše, co mu stálo v cestě. Další změnu skóre měl v plánu se postarat čerstvý Huf. Jeho pohotová střela ale šla vedle. V nastavení mohl zvýšit náskok hostujícího týmu další střídající hráč Sychra. To byla poslední šance pardubických fotbalistů v sezoně 2021/2022.

Druhou polovinu té následující už by měli odehrát ve své zbrusu nové aréně.