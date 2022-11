Základní poučku: Každý si hlídá svého chlapa, nedodrželi

Obehraná písnička. Je úplně jedno, kdo sedí na lavičce pardubických fotbalistů. I slavný Ferguson by nezmohl nic, kdyby jeho svěřenec nechal při rohovém kopu volného hráče, ať si hlavičkuje, do kterého místa chce… Přesně to se znovu přihodilo na nejvyšší úrovni. Pardubicím asi nestačilo, že stejným způsobem už poztrácely iks bodů…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubičtí fotbalisté prohráli nejtěsnějším možným rozdílem se Slováckem. | Foto: Radek Klier