Česko vítězí na mistrovství Evrpy 2004 nad Nizozemskem 3:2, takhle padla vítězná branka jednoho z NEJ utkání fotbalové historie. „Náš vztah je stejný jako při tom zápase,“ pronesl Poborský. Ano, v osobní rovině bude vše v pořádku. Kumpáni spolu strávili velké chvíle ve Slavii, poté léta v národním mužstvu, ale…

Dnes jdou Šmicer s Poborským proti sobě. První je tváří spolku zvaného Fevoluce, jenž si dává za cíl pročistit fotbal zničený érou bývalého místopředsedy asociace a vládce nad rozhodčími Romanem Berbrem. Druhý ohlásil kandidaturu na předsedu svazu. Když poprvé předstoupil před žurnalisty, mluvil o Fevoluci s respektem, dokonce naznačil, že by s ní mohl spojit síly.

„Dovedu si představit cokoli. Určitě se s Vláďou potkáme. Fevoluce to má rozjeté, může se stát, že proti mně postaví svého kandidáta,“ vykládal. „Fevoluce odspodu do fotbalu pustila čerstvý vítr, který rozhýbal zarezlé soukolí. Probíhají okresní valné hromady, kde občas jeho kandidáti uspějí, občas ne. Ale určitě je to pro mě pozitivní iniciativa.“

Poborský se zachoval jako diplomat. V tuto chvíli je to pochopitelné. Přitom je jasné, že s Fevolucí spolupracovat nebude. Najdeme minimálně tři indicie, proč je to zřejmé.

Zdroj: DeníkZa prvé. Fevoluce buď postaví do svého čela Petra Fouska, který se však zatím nevyjádřil, zda bude kandidovat. Navíc i po vlastní linii zjišťuje, jak velikou šanci by měl. Pokud Fousek odmítne, vystrčí spolek do popředí Šmicera.

Vítěz Ligy mistrů podle zpráv ze zákulisí až překvapil, s jakou vervou se pustil do boje za fotbalovou očistu. Pro Poborského, jenž půjde pouze po nejvyšším postu, tak logicky nezbývá místo.

Za druhé. Mnohé napovídá reakce Fevoluce na Poborského slova z tiskové konference. Bývalý záložník kupříkladu Manchesteru United řekl, že nechystá na Strahově, v sídle svazu, personální čistky. Audit ano, ale tvrdý prý nebude.

Fevoluce je radikálnější, což se také projevilo v její reakci. „Ačkoliv Karel ve svých vyjádřeních zmiňuje přínos Fotbalové evoluce, zatím se s námi o principech, které zastáváme, nebavil a jen naznačil ty své. Je otázkou, zda se nerozcházíme v cestě a vnímání toho, co ozdravení fotbalu vlastně znamená,“ prohlásil Šmicer.

Poborský podpořil protikandidáta

Ostatně se to projevilo už minulý týden při volbách do výkonného výboru okresního svazu v Berouně. Za Fevoluci tady kandidoval novinář a bývalý mluvčí reprezentace Ondřej Lípa. Proti němu stál Václav Kudrna, kterého ve videozdravici podpořil Poborský. Lípa nakonec vyhrál.

„Neberu to tak, že jsem šel proti evoluci. Václava jsem podpořil proto, že je to jeden z mých nejbližších spolupracovníků na asociaci,“ vysvětloval Poborský. Ten fakt, že se postavil za někoho jiného než Šmicer a spol., je však neoddiskutovatelný.

Za třetí. Fevoluci podporuje například Antonín Barák starší, otec českého reprezentanta a uznávaný mládežnický trenér. Barák byl společně s Poborským na podzim roku 2018 signatářem otevřeného dopisu, v němž byy kritizovány způsoby, jakými ovlivňuje Berbr český fotbal. Vedle nich ho podepsali také další internacionálové Radek Bejbl, Jan Suchopárek či Petr Kouba.

Důvodem bylo propuštění Michala Prokeše, ředitele sportovně-technického oddělení. „Chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s konáním vedení FAČR,“ stálo v něm. Barák a další lidé později z asociace odešli, Poborský však nakonec zůstal a stále je garantem projektu regionálních akademií.

I to vnáší do vztahu Fevoluce se slavným hráčem napětí. I proto je jasné, že Šmicer s Poborským spolu doboje nepůjdou. Spíše proti sobě.