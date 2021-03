Bylo to trochu nečekané, zákulisní zprávy mluvily o tom, že půjde do boje po boku Martina Malíka, současného šéfa největšího spolku v zemi.

„Povedlo se nám to utajit, to mě překvapilo,“ vykládal včera na videosetkání s žurnalisty. „Chtěl jsem to skrýt. Cílil jsem k překvapivému výstřelu,“ přiznal.

Proč byste měl být předsedou?

Vždycky jsem na sebe byl přísný, náročný. K sobě objektivní. Neúplatný. To budu vyžadovat od sebe i od druhých, co se mnou budou dělat fotbal.

Mohl by mezi nimi být Martin Malík?

Udělal pro fotbal spoustu dobrých věcí, ale byl prvním nadřízeným Romana Berbra (ze zpronevěry a podplácení obviněného exmístopředsedy asociace - pozn. red.). Byl s ním tak ztotožněný, že už nemůže vést fotbal dál. Byla to jedna z pohnutek, proč jsem podal kandidaturu.

A co se sdružením Fevoluce, za nějž vystupuje především Vladimír Šmicer?

Můj vztah s ním je stejný jako tehdy při zápase s Holandskem (Poborský nesobecky nahrál Šmicerovi na vítězný gól - pozn. red.).Určitě se potkáme. Fevoluce to má rozjeté, může se stát, že proti mně postaví svého kandidáta.

Dovedete si představit, že byste kandidoval za ni?

Já si dovedu představit hodně věcí. (usmívá se) Fevoluce odspodu do fotbalu pustila čerstvý vítr, který rozhýbal zarezlé soukolí. Probíhají okresní valné hromady, kde občas jeho kandidáti uspějí, občas ne. Ale určitě je to pro mě pozitivní iniciativa.

Podporuje vás Sparta? Také o tom se mluvilo.

Sparta je gigant, ale s majitelem Danem Křetínským jsem zatím nemluvil. Opravdu jsem hodně dbal, aby to nikde neprosáklo. V českém fotbale je asi jen 1500 profesionálů. Vedle nich stojí velká masa amatérů, dětí, dívek, žen. Čekají mě tři měsíce obrovské práce, na kterou jsme připravený a na kterou se těším. Energii mám.

Jak pustili zlého džina z láhve



Tehdy se stal podivný krok. V roce 2011 byl Karel Poborský jako předseda představenstva klubu z Českých Budějovic členem výkonného výboru (jakési fotbalové vlády Česka) a zvedl ruku pro to, aby skončila komise rozhodčích vedená Luďkem Macelou. Místo něj byla na popud Plzně do čela dosazena Dagmar Damková.



„V daný okamžik jsem to viděl jako správný krok,“ vzpomíná. „Určitě to nebylo dělané se záměrem nastartovat kariéru pana Berbra. Ale byl tím vypuštěn džin z láhve,“ přiznává. Ano, moc Romana Berbra (pochází z Plzně) ještě vzrostla, jelikož Damková je jeho manželka. Jeho počínání dospělo až do loňského zatčení a obvinění.



Poborský tehdy velmi rozladil i velké hráče, Spartu se Slavií, byl totiž členem výkonného výboru nominovaným první ligou.