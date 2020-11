V minulých sezonách se na zápasy do Opatova nedaleko Svitav nikdo netěšil. Hřiště malé, nerovné, hrbolaté, prostě „krcálek“, byly doby, kdy přes trávník vedla i vyšlapaná cestička, navíc i obdélníkový tvar hrací plochy měl k dokonalosti daleko… Prostě mezi mužstvy v okresním přeboru snad nebylo méně oblíbeného areálu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

A ejhle, nyní je všechno jinak. V polovině roku 2019 se tam pustili do zásadní rekonstrukce stadionu. Samozřejmě to nebylo jen tak, náklady se šplhaly do milionových sum, ale nezbytné dotační tituly se obci a klubu podařilo realizovat a na začátku letošních prázdnin mohlo být sportoviště slavnostně otevřeno.