„Skládám velkou poklonu celému českému týmu i trenérovi. Je obdivuhodné, že se jim v tak krátké době podařilo sestavit takový tým,“ chválil skotský manažer Steve Clarke. „Nemáme se vůbec za co stydět. Chci poděkovat všem hráčům i členům realizačního týmu, kteří tady byli a vytvořili pozitivní atmosféru? dodal zaskakující český trenér David Holoubek. A které příběhy nejvíc zaujaly?

Roman Hubník

Zdroj: Deník / Jiří KopáčNejzkušenější muž a kapitán českého výběru se do národního mužstva vrátil po čtyřech letech. Tenkrát po svém druhém Euru mezinárodní kariéru ukončil. Když ale vlast zavolala, neváhal. „Nerozmýšlel jsem se ani minutu,“ řekl už před zápasem se Skoty. V něm dodal týmu jistotu, dirigoval obranu, v soubojích si vedl „jako za mlada“.

„Viděl jsem tým, jak je hladový po výsledku. Šli jsme do toho od první minuty. Škoda že jsme nedali z našich šancí víc gólů,“ řekl. Sám odehrál za reprezentaci třicátý zápas, čímž svou bilanci nejspíš opravdu uzavřel. „Šel jsem do toho s tím, že to bude můj poslední zápas, ale uvidíme za čtyři roky,“ řekl s úsměvem šestatřicetiletý stoper Olomouce.

Aleš Mandous

Před rokem touto dobou plnil v Olomouci roli trojky za Buchtou a Reichlem a chytal třetí ligu. V průběhu podzimu se ale dostal do branky a příležitost nepustil. Koronavirové patálie ho pak vystřelily až do reprezentace. Premiérový start málem ozdobil ještě chycenou penaltou. Po rozhodující trefě Ryana Christieho se natahoval, seč mohl, ale nakonec nedosáhl.

„Myslím, že jsme hráli výborně. Kluci skvěle bránili. Měli jsme i dost šancí, létalo to okolo, byly tam tyče. Na to, že jsme měli společně jeden hodinový trénink, to bylo super,“ mínil Mandous. „Za výkon se nemusíme stydět. Hráli jsme, co trenéři chtěli. Jen škoda, že jsme nebyli odměněni,“ doplnil šestadvacetiletý odchovanec Plzně.

Jakub Pešek

Zdroj: Deník / Jiří KopáčTak tomu se říká nebojácný vstup na mezinárodní scénu. Liberecký křídelník vletěl do zápasu jako kometa. Před hvězdami soupeře Robertsonem z Liverpoolu nebo McTominayem z Manchesteru United si nebral servítky. „Do zápasu jsme šli s tím, že budeme aktivní a že se ukážeme. Všechny jsme překvapili a myslím, že jsme odehráli skvělé utkání,“ řekl sedmadvacetiletý odchovanec Sparty Pešek po zápase do kamery ČT.

Ve 12. minutě po Teclově přihrávce mazácky prostřelil brankáře Marshalla, zapsal i další dva nadějné střelecké pokusy. „Byla to tady zvláštní situace. Ohromně si vážím toho, že jsem tu mohl být. Nikdy na to nezapomenu, byl to top zážitek,“ dodal Pešek.

Adam Jánoš

Zdroj: Deník / Jiří KopáčDefenzivní záložník, který vyrostl ve Spartě, ale pak se přes Mladou Boleslav dostal do ostravského Baníku, odehrál proti Skotsku výborný zápas. Jen bravurní zákrok brankáře Marshalla jej na konci prvního poločasu připravil o premiérový reprezentační gól. Dalším highlightem Jánošova výkonu pak byla situace ze závěru, kdy se famózním sprintem vrátil téměř přes celé hřiště a zmařil šanci Christiemu.

„Výkon nově složeného mužstva byl skvělý. Kluci to odmakali. Jednu věc však musím zmínit: Zdeněk Jánoš, můj bývalý spoluhráč a kamarád, by byl na svého syna hrdý. Jen škoda, ze se toho nedožil. Adame, výborný výkon, gratuluji,“ napsal na svůj Twitter fotbalový funkcionář Pavel Vandas.

Tomáš Holeš

Protřelý majitel Jablonce Miroslav Pelta nedávno o odchovanci hradeckého fotbalu prohlásil, že byl pro něj možná nejvýdělečnějším obchodem. Přišel totiž za pět milionů korun a do Slavie mířil údajně za čtyřicet. „Když měl formu, byl to pro mě nejlepší hráč historie, který se v Jablonci pohyboval. Je to hráč pro velký fotbal,“ tvrdil Pelta v rozhovoru pro O2 TV.

Proti Skotům to Holeš potvrdil sebejistým výkonem. Přestože ve Slavii hraje spíše záložníka a teď se vrátil na krajního beka. Hned na začátku několikrát vystihl rozehrávku. Ve 12. minutě rozjel akci, která vedla ke gólu Jakuba Peška. Slyšet o něm ale bylo i dál. Několikrát zkusil vystřelit z dálky. Pokoušel se i o centry. Zkrátka povedený aktivní výkon.