Loni s ní slavil titul, teď kráčí za obhajobou. V neděli zařídil 31letý útočník čtyřmi góly vítězství 4:0 v Lubinu.

A hurá na reprezentační sraz do Prahy. Kousek za stadionem přisedl k manželce do auta a měl pro dceru dárek, který jí slíbil, až dá tři góly – míč. „Hned ráno ho přinesla k posteli a chtěla si se mnou kopat, to bylo asi vůbec poprvé,“ usmíval se při online rozhovoru Pekhart, kterému schází jen 16 gólů do Klubu ligových kanonýrů.

Byl to jeden ze životních zápasů, souhlasíte?

Určitě to byl jeden z nejlepších, co jsem v Legii sehrál. A to ještě na mě byla jasná penalta, i sám Žubrowski říkal, že mě fauloval. Sudí se ale dívali na video a penaltu nenařídili…

I tak jste přepsal klubovou historii, už to víte?

Jo, kluci z klubu mi říkali, že předtím to dokázal jen Kazimierz Deyna (v roce 1968 – pozn. aut.), to je jedna z největších legend Legie.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste dal čtyři góly v jednom zápase?

Ono to zase není tak dlouho, čtyři góly jsem dal na soustředění v Dubaji. Ale v oficiálním zápase teď poprvé.

Když jste do Legie přestupoval, fanoušci nevěděli, jestli jste ta správná posila. Už jste si je získal?

Já jsem před fanoušky hrál jen jeden zápas, když jsem při debutu střídal s Bialystokem a hned jsem dal gól. Pak jsem rozhodl brankou utkání na Lechu Poznaň, i to mi asi pomohlo. I když nevím, co si fanoušci o mně myslí teď. Jen doufám, že zažiju zápas s nimi, atmosféra je neskutečná.

Na webu Legie vás přirovnávali k Lewandovskému…

(usměje se) To je přehnané, on je úplně jinde. Ale cestou na minulý zápas jsem koukal na Bayern, kdy dal tři góly za poločas, i když hráli v deseti. Neskutečné! Říkal jsem si, že by bylo hezké to zažít, a druhý den se mi to povedlo.

A teď jste na reprezentačním srazu, po sedmi letech. Jaké to jsou pocity?

Jsem tady a doufám, že odehraju nějaké minuty. Jsme tady čtyři útočníci, já přijmu jakoukoliv roli.

Naposledy jste reprezentoval 11. října 2013 na Maltě. Z toho týmu tady nikdo není, znáte vůbec spoluhráče?

Já nevím, ještě jsem nikoho neviděl (úsměv), jsem zavřený na hotelu a čekám na výsledky testů. Mohl tu být Bořek (Dočkal), ale ten tady není. To mě mrzí.

Věřil jste, že se ještě do nároďáku podíváte?

Myslím, že za dlouhodobou práci, kterou v Legii odvádím, si šanci zasloužím..

Zvyšuje vaše nominace šance zahrát si na Euru?

Samozřejmě, že kdybych nedostal pozvánku na tenhle sraz, asi by bylo nemožné se dostat na Euro. Už nejsem nejmladší, je to asi moje poslední šance dostat se na velký turnaj. Ale jsem realista, soustředím se na Legii. A když budu dávat góly, bude pro trenéra nároďáku těžké, aby mi nedal šanci.

Už myslíte na korunu pro krále polských střelců? S 19 góly máte v čele pořadí velký náskok.

I tak se o tom můžeme bavit nejdříve začátkem května. Bylo by to hezké. Věřím, že nějaký gól ještě přidám, ale to i soupeři.

Máte vysvětlení, proč vám Polsko tak sedlo?

Vybrali si útočníka, který zapadá do systému hry. Chodí hodně centrů, míváme spoustu šancí. Ve velkém klubu, jako je Legia, je pro útočníka dávat góly snazší.

Nemyslíte na ještě lukrativnější angažmá?

Takhle vůbec nepřemýšlím. Koncentruji se, abychom s Legií obhájili titul a já přidal nějaké góly. Mám ještě na rok smlouvu, ale nebránil bych se zůstat v Polsku déle.