„Vzhledem k událostem posledních dnů jsem se rozhodl, že nebudu usilovat o obhajobu předsedy výkonného výboru,“ vysvětlil.

Jsou to alibistická a realitu překrucující slova.

Malík se rozhodl správně, to ano. Jenže ne kvůli tomu, že minulý týden kandidaturu ohlásil Poborský, s nímž chtěl jít původně bok po boku.

Ale kvůli tomu, co se dělo za celou dobu jeho vládnutí. Ostatně už začátek byl problematický. Malíka „dosadil“ do funkce Roman Berbr, sám se stal místopředsedou. Slabého předsedu řídil, dělal si, co chtěl. Jeho moc ještě vzrostla. Byla však postavena na obludných principech, jak se ukázalo po Berbrově podzimním zatčení.

Malík o nich věděl. A jen přihlížel.