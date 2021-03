Je to prohra pro všechny. Pro Glasgow Rangers, pro pražskou Slavii, pro hráče, pro trenéry.

Jen se tím rozjelo peklo živené zejména na sociálních sítích. A zanikla mnohem důležitější témata. Například brutální hra domácích (a údajné pozápasové napadení), debut mladého gólmana Slavie, další sebevědomý výkon Pražanů i jasný postup. Místo toho se řeší, jestli někdo něco řekl nebo ne.

Rasismus je svinstvo, ale nebuďme naivní, na hřištích létají všemožné nechutnosti. Jsou součástí boje, byť problematickou. Vymýtit je? Nereálné, tedy spíš nemožné.

Prastará sportovní pravda říká: Co se stane na hřišti (či v kabině), zůstane tam. Je to klišé, ale to neznamená, že by nemělo platit.