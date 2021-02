Trmal v lize debutoval za Guimaraes minulý víkend, kdy vychytal výhru a nulu proti Maritimu.

V pátek dostal opět šanci, tentokrát dokonce proti slavné Benfice, na kterou měl špatné vzpomínky z prosince. Tehdy jeho první start v poháru dopadl smolně - tým vypadl v penaltovém rozstřelu…

Odveta? Lepší - český gólman nemusel lovit míč ze sítě a tým na půdě favorita bral bod za remízu 0:0.

Zápasy portugalské ligy teď ladí hlavně v Hodonicích na Znojemsku - právě odtamtud totiž 22letý gólman pochází.

Nebýt koronaviru, vyrazila by rodina na Pyrenejský poloostrov. Jenže současná situace dovoluje jen fandění u televize.

„Drželi jsme pěsti aspoň na dálku,“ přiznala Martina Trmalová, maminka úspěšného gólmana. Mimochodem, přes všechna omezení není brankář v Portugalsku sám. Odjela za ním jeho přítelkyně, herečka Anastasia Chocholatá (hlavní hvězdička Troškovy pohádky Zakleté pírko).

„Fandila v Guimaraesi. Měli jsme na sobě stejné dresy jako Matouš, byly to hrozné nervy,“ usmála se hrdá maminka.

O ligovém debutu

„Byl jsem trošku nervózní. Důležité je, že jsem pomohl týmu k dalším bodům. Byl to těžký soupeř, který hrozil hlavně z brejků. První poločas jsme nehráli moc dobře, naštěstí jsme neinkasovali. Ve druhém poločase jsme převzali aktivitu a zaslouženě vyhráli. Vstřelený gól nás uklidnil.“

O gratulacích

„Ohlasy byly dobré, všichni vás chválí. Chytal jsem po dlouhé době. Každý takový zápas vás někam posune, je to povzbuzení do další práce – je to další motivace.“